Huelga de transporte hoy, en directo: Suspendido el paro indefinido de los transportistas

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha decidido suspender la nueva huelga indefinida por los incumplimientos de la ley que había iniciado ayer tras comprobar el escaso seguimiento de este lunes, y el nulo apoyo en el seno de las demas asociaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

la anterior huelga supuso más de 600 millones al día. Desde aquí le hemos venido contando todo lo relacionado con este paro.

13:36 Suspendido el paro indefinido de los transportistas, según ha podido averiguar ABC

13:31 Esta tarde deciden si desconvoca la huelga indefinida La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera ha decidido consultar a sus asociados la posibilidad de desconvocar la huelga indefinida que inició ayer lunes en protesta por los incumplimientos de la ley que prohíbe trabajar por debajo de los precios de coste, como ya adelantó ABC tras el escaso seguimiento, ya que no estaba respaldada por ninguna asociación del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Según ha podido saber Servimedia, la Plataforma tomará la decisión a lo largo de este martes. La huelga, a diferencia de la movilización de marzo, no ha provocado alteraciones en los nudos logísticos, los puertos o los pasos fronterizos.

11:29 "Poca acogida" La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha destacado la "poca acogida" que ha tenido en Castilla y León el paro del transporte y ha pedido que esta huelga no suponga "un detrimento" para la economía de la Comunidad.

10:27 La Plataforma se plantea endurecer las protestas Fuentes consultadas por ABC informan de que la Plataforma Nacional de la Defensa del Transporte, organizadora del paro indefinido de transportistas, está debatiendo endurecer su protesta ante la pasividad del Ejecutivo y el 'pinchazo' de ayer.

10:23 Tranquilidad en el Asturias el segundo día del paro de transportistas El segundo día del paro convocado por la Plataforma Nacional de la Defensa del Transporte está transcurriendo en el Principado sin incidencias relevantes, según información de Delegación del Gobierno en Asturias recogida por EP. Han explicado que se están atendiendo todas las peticiones de las empresas que han solicitado escolta para su transporte, aunque siguen siendo escasas.

08:39 Satisfacción en la Plataforma tras el primer día de paro a pesar de la menor repercusión La Plataforma Nacional de la Defensa del Transporte se ha mostrado «satisfecha» por el seguimiento que ha tenido la primera jornada del paro de los transportistas y ha lamentado que el Ministerio de Transportes «no haya movido ficha», por lo que continuará con sus reivindicaciones. «Teníamos la esperanza de que el Gobierno hubiera intentado hacer algo. Hemos estado disponibles todo el día, pero no hemos recibido ninguna llamada», ha expresado el presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández en preguntas a los medios. De por sí la reunión prevista ayer en el Ministerio, al término de la manifestación quedó suspendida «por problemas de agenda».

08:33 ¡Buenos días retomamos las informaciones sobre el paro de transportistas!

16:33 Fuentes empresariales, consultadas por ABC, no descartan la desconvocatoria del paro en las próximas horas

16:25 Cita a las 17 horas en el Estadio Wanda Metropolitano Los miles de transportistas que han recorrido la distancia que separa a la sede del Ministerio de Agricultura (Atocha) y del de Transportes (Paseo de La Castellana) ya se han retirado de este último punto. El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Miguel Hernández, ha convocado a las 17 horas una reunión para realizar una valoración de la primera jornada del paro indefinido.

14:49 Importantes precauciones en Asturias por la huelga El viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, ha asegurado este lunes que el paro del transporte de mercancías ha obligado a organizar ocho convoyes de escolta para 40 camiones en Asturias. No obstante, el viceconsejero ha remarcado que la jornada de hoy está discurriendo con «clara normalidad» a pesar del paro convocado por la Plataforma, informa EP. Esta normalidad, ha dicho, está permitiendo trabajar a los transportistas en Asturias. Para controlar la situación, García ha señalado que está en «continua coordinación» con la Guardia Civil y la delegada del Gobierno. «Las empresas están trabajando con general normalidad», ha defendido.

14:33 Manifestantes de la Plataforma se niegan a marcharse hasta ser recibidos De momento, parte de los manifestantes que han participado en la marcha por Madrid organizada por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, han decidido no marcharse y permanecen frente al Ministerio de Transportes tras no poder ser recibidos finalmente. La organización detrás del paro indefinido de transportistas, que ha comenzado hoy, ha reunido a varios miles de transportistas en una manifestación que ha comenzado a primera hora de la mañana en Atocha.

13:58 La plataforma critica que los transportistas no denuncian los incumplimientos de la Ley por miedo Según el líder de la Plataforma, en manifestaciones a ABC, que el transportista no puede denunciar que se siguen incumpliendo las mejoras aprobadas porque esto «le dejaría a los pies de los caballos» de cara a su jefe. Asegura que su organización ha interpuesto ya seis denuncias contra otros tantos operadores logísticos sin que tenga ningún efecto. El ambiente se caldea en Nuevos Ministerios, informa Guillermo Ginés desde la manifestación, al grito de «¡Ministra, dimisión!».

13:54 Manuel Hernández, líder del paro: «Es el primer día. La protesta va a ir cogiendo calor» Manuel Hernández, líder de la plataforma convocante de los paros, explica en declaraciones a este periódico, que «es el primer día. La protesta va a ir cogiendo calor». Critica que el Gobierno «ignora a la clase trabajadora» y asegura que se mantendrán frente al ministerio hasta que sean recibidos. Informa Guillermo Ginés desde la manifestación.

13:35 El Gobierno rechaza atender a los transportistas congregados en Nuevos Ministerio El Gobierno no quiere recibir a los transportistas congregados frente al Ministerio de Transportes. Según ha informado el líder de las protestas, Manuel Hernández, al resto de manifestantes, en un principio iban a ser atendidos por la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Finalmente la reunión se ha suspendido por «problemas de agenda». «No tenemos prisa ninguna y no nos vamos a ir hasta que no nos atiendan», asegura un portavoz de los manifestantes. En las puertas del ministerio se escuchan gritos de «ministra dimisión, te regalo mi camión». Informa Guillermo Ginés.

13:34 «No han solucionado nada» Casto, de un pueblo de Granada, reconoce que la concentración ha reunido menos personas que en primavera. Aún así, asegura que el sector cuenta con los mismos problemas que entonces. «No han solucionado nada», resume. Con 25 años, este autónomo asegura que vive «con el agua al cuello» y el resto de asociaciones prefieren no hacer ruido «porque están subvencionados». Informa Guillermo Ginés.

13:27 Guerra de cifras: Los manifestantes estiman en unos 5.000 transportistas la manifestación, la Policía lo rebaja a 3.000 Datos dispares sobre la participación de los transportistas en la manifestación que se ha desarrollado durante la mañana en Madrid y que ya está en su punto final en Nuevos Ministerios. También hay representación de otros sectores como el agrícola. Una joven que procede de Granada llama a otros colectivos a sumarse a esta marcha para apoyar a los transportistas. «Falta mucha unión», asegura. Informa Guillermo Ginés.

13:21 «Los sindicatos nos han dejado solos y no se cumple nada de lo que ha prometido el Gobierno» Mucho hartazgo y escepticismo entre los manifestantes. Justo Mejías, transportista de Cuenca, apunta que «los sindicatos nos han dejado solos y no se cumple nada de lo que ha prometido el Gobierno». En este sentido, nos ha apuntado que «Somos esclavos de la logística». Informa Guillermo Ginés.

13:10 Los manifestantes llegan a La Castellana, frente al Ministerio de Transportes Los miles de camioneros que han recorrido la distancia entre los ministerios de Agricultura (Atocha) y el de Transportes (Castellana) han llegado al final de la concentración donde leerán un manifiesto con sus principales reivindicaciones como el respeto a la normativa que les prohíbe trabajar por debajo de coste o que se cumpla con la revisión automática del precio del transporte la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, así como la reducción a la mitad de los tiempos de espera.

Fenadismer asegura que no hay bloqueos ni cortes de carretera significativos La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha actualizado su balance de primera hora y asegurado que la «normalidad» sigue siendo la tónica generan en las carreteras y que tampoco se están produciendo bloqueos destacables.

12:07 La Policía Nacional cifra en unas 3.000 personas los asistentes a la manifestación en Madrid Primera estimación de participación en la manifestación convocada por la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por parte de la Policía Nacional, que está dirigiendo el dispositivo de seguridad mientras la marcha se aproxima a su final en La Castellana. Se estima en unas 3.000 personas los manifestantes, según han informado varios medios de comunicación.

11:56 La patronal de las empresas de transporte internacional de mercancías por carretera: «Normalidad» en fronteras y puertos La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que reúne a las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros por carretera de España, ha hecho una primera valoración de paro y como otras patronales ha destacado la «normalidad absoluta en el funcionamiento de sus empresas, tanto en puertos, centros

logísticos y áreas de descanso y repostaje como en los pasos fronterizos con Francia, Portugal y Marruecos». En concreto, ha abundado en que la normalidad es «generalizada» y que, incluso, la Plataforma ha desconvocado una concentración en Algeciras así como en otros puntos como Bilbao, Valencia o Castellón. En este sentido, informan también de que Mercamadrid, la Zona Franca de Barcelona y la Merca Sevilla funcionan como otros días. Además de mantenerse el tráfico de entrada y salida de mercancías vía terrestre hacia Francia (tanto en La Junquera como en el paso fronterizo de Irún-Behobia y Hendaya), así como en dirección a Portugal (Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía) y Marruecos.





11:28 Normalidad en centros logísticos y vías de comunicación, según Interior Interior ha hecho un primer balance de la situación desde el Centro de Coordinación, que preside el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez. Desde el departamento de Grande Marlaska se ha destacado la «normalidad» en nodos, centros logísticos y vías de comunicación con la excepción de algún incendio de neumáticos en Algeciras, así como de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria) y algunos pinchazos en Illescas (Toledo). Hechos que ya están siendo investigados. En este sentido, desde Interior , también ha destacado que se mantiene la normalidad en los centros logísticos y en los principales mercas con la excepción de MercaJerez por la acción de algunos piquetes.

11:22 Desconvocada la manifestación de los transportistas en el Puerto de Algeciras Parece que el escenario de marzo puede no repetirse. Según ha podido saber ABC, la marcha prevista para las 11 horas, organizada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte no ha tenido la repercusión esperada y en un escrito remitido a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, esta organización decidía finalmente no concentrase.

11:11 Primeros incidentes relacionadas con el paro de los transportistas Primeros incidentes del paro en el transporte en Cantabria. La Guardia Civil está investigando un incendio de cuatro cabezas tractoras y sus remolques y otros tres remolques en una empresa de transportes de Villaescusa. El incendio ha sido de madrugada, informa Radio Nacional.

10:57 La ministra de Transportes sobre el paro: «Ninguna reivindicación puede plantearse al precio de dañar a otros sectores» La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado hoy, sobre el paro de transportistas que comenzó esta madrugada, que «ninguna reivindicación puede plantearse al precio de dañar a otros sectores económicos y al conjunto de la sociedad». Además ha mostrado su respeto «absoluto» a la manifestación que ya está recorriendo las calles de Madrid aunque ha matizado que este paro «no contribuye en nada a paliar los déficit que el sector haya podido encontrar en la aplicación de la Ley». En este sentido, dentro de un acto organizado por 'El Español', ha reivindicado el trabajo realizado dentro del órgano de representación del sector del transporte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

10:39 Pepe Álvarez, secretario general de UGT: «El paro de los transportistas no está sustentado sobre razones objetivas» El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado en una entrevista concedida a Servimedia que el paro indefinido de transportistas, que ha comenzado hoy, «no está sustentado sobre razones objetivas», y ha exigido que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas asalariados. Además, ha matizado, estamos ante un «paro patronal» no una huelga y ha mostrado su temor a que se reproduzcan los problemas e incidentes del paro producido en marzo.

10:29 Miles de transportistas caminan ya hacia La Castellana Varios centenares de transportistas comienzan a caminar desde Atocha a gritos de «no más subvenciones, queremos soluciones», con varias banderas de España y de otras comunidades autónomas como Extremadura. La principal pancarta, de la plataforma, se puede leer 'Para no ganar, mejor parar', informan varios medios. Ya se ha cortado al tráfico el Paseo de la Infanta Isabel y la Ronda de Atocha, donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Comienza la concentración de los transportistas en Atocha (Madrid) La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte inicia su concentración que transcurrirá desde Atocha (donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura) y que tiene como destino Nuevos Ministerios donde se encuentran varias sedes ministeriales como Transportes y Trabajo. El responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ya ha avisado a través de su cuenta de Twitter de interrupciones del tráfico en lugares céntricos de la capital como Cibeles, el Paseo de Recoletos, la Plaza Colón y la Castellana.

Fenadismer: Acceso normal en las fronteras y Mercas Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España.(Fenadismer) destacan que el acceso sigue siendo normal en las fronteras aunque con «atascos» en Irún (País Vasco). Además destacan la «normalidad absoluta y sin incidencia», incluyendo el acceso a los mercas así como a los puertos, aunque en algunas provincias detectan una menor circulación.

09:46 Funcionamiento «normal» en Mercabarna Mercabarna, el segundo gran mercado mayorista tras Mercamadrid, mantiene un funcionamiento "normal" en el primer día del paro indefinido de los transportistas convocada a partir de este lunes 14 de noviembre en toda España para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados tras el paro de marzo. Fuentes de Mercabarna informaron a EP que los camiones aparcados son "los de cada lunes" y negaron que haya piquetes informativos ni se hayan producido incidentes en las entradas del recinto.

09:41 Los transportistas cántabros se desligan del paro de la Plataforma La Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasan) votaron en asamblea no secundar los paros indefinidos convocados a partir de este lunes por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías. Según han informado fuentes de la asociación a Europa Press, la asamblea de Asemtrasan ha decidido, previa consulta con sus asociados, no secundar el cese de actividad, porque, en su opinión, "no se dan las circunstancias en este momento para volver a un estado de conflictividad" como el ocurrido el pasado mes de marzo.

El sector de los portavehículos se baja de la huelga Los autónomos y pymes del sector de portavehículos asociados a Transportave han acordado en asamblea suspender el inicio del paro previsto para este lunes para analizar las diferentes propuestas económicas que han recibido de los operadores logísticos del sector. Una vez extraídas las conclusiones sobre las distintas propuestas se volverá a convocar al sector con objeto de reactivar o desconvocar de manera definitiva estos paros, según ha avanzado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) en un comunicado.

09:10 Sin colapso en las calles Algunas de las imágenes de la mañana se han encontrado en el aparcamiento del Cívitas Metropolitano. Decenas de camiones permanecen aparcados en los alrededores del estadio de fútbol del Atlético de Madrid, no así sus conductores, que ya han partido hacia el centro de la capital. Según han informado a Antena 3, no está previsto que este lunes colapsen las calles con sus camiones, aunque tampoco descartan que esto pueda suceder en los próximos días si el Gobierno no atiende a sus exigencias.

08:43 La primera jornada arranca con "normalidad" La primera jornada de huelga ha arrancado con normalidad en los principales centros logísticos como Mercabarna, Mercamadrid o Mercasevilla. Fuentes de Mercabarna han informado a Europa Press que los camiones aparcados son "los de cada lunes" y que no hay piquetes informativos ni incidentes en las entradas del recinto.

08:31 Las claves de un conflicto que puede costar 600 millones al día En la imagen, la entrada a Mercamadrid a primera hora de este lunes

08:27 A las puertas del Black Friday y de las navidades Los paros en el sector tienen lugar en fechas sensibles, ya que nos encontramos a las puertas del Black Friday y de las navidades. Desde el Gobierno se ha pedido a la Plataforma que recapacite y desconvoque el paro que “no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector” y que ha sido rechazado de forma “unánime” por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

08:25 Concentración a las 10.00 horas en el centro de Madrid Esta organización, que ha llamado a una concentración a las 10.00 horas de este lunes en la glorieta de Carlos V, en Atocha (Madrid), lamenta que desde la Dirección de la Inspección de Transporte se pretende aliviar de cualquier presión a los infractores sin atender las denuncias de los transportistas. También sostiene que dos meses después de entrar en vigor la Ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los transportistas que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones.