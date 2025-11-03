CriteriaCaixa invertirá 8.000 millones hasta 2030 con su nuevo plan estratégico

El consejo de administración de CriteriaCaixa, el brazo inversor de 'la Caixa', ha aprobado la adaptación de su Plan Estratégico al que presentó la Fundación de la entidad el pasado mes de junio, para anticipar una inversión de 8.000 millones de euros ... durante los próximos cinco años. Lo hará para focalizar sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Y promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo. Además, prevé poner a disposición de la Fundación 'la Caixa' hasta 2030 más de 4.000 millones de euros de dividendo social para que ésta lo destine a programas sociales, de investigación y becas, y de cultura.

El presidente de la Fundación 'la Caixa' y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que «esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad. Aplicando políticas de inversión responsables y sostenibles que maximicen el impacto social positivo.»

Por su parte, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacado la gran responsabilidad del holding como gestor del patrimonio de la Fundación y la «importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados. Nuestro objetivo es la creación de valor a largo plazo y el dividendo social que hace posible la acción transformadora de la Fundación». En este sentido ha agradecido a «todo el equipo de CriteriaCaixa su compromiso con este propósito y los valores de la entidad que nos convierten en un actor único en el ecosistema inversor europeo».

CriteriaCaixa también ha reorganizado la gestión de sus inversiones con base en cuatro grandes carteras: a través de la denominada como participación fundacional, gestionará, mediante su presencia en los órganos de gobierno, su participación en CaixaBank, entidad financiera que comparte el mismo origen histórico que la Fundación 'la Caixa' y que da sentido a la naturaleza de esta como fundación bancaria. CriteriaCaixa mantendrá una participación mínima del 30% en la entidad bancaria.

Por su parte, la cartera de inversiones que identifica como «relevantes» estará formada por compañías competitivas, preferentemente cotizadas, que desarrollen sus actividades primordialmente en sectores clave de la economía, con perspectivas de futuro y visión industrial, que persigan la generación de valor sostenible mediante una adecuada combinación entre retribución al accionista y crecimiento del negocio. En este grupo se encuentran las propiedades del 23,9% en el accionariado de Naturgy, el 9,9% en Telefónica o el 9,3% de ACS, entre otras.

CriteriaCaixa aspira ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de su participación en sus órganos de gobierno. Además, fomentará y apoyará una estrategia de generación de valor en estas compañías, con visión y compromiso a largo plazo. Asimismo, promoverá la cooperación entre la acción social de las propias compañías y la desarrollada por la Fundación 'la Caixa'.

Otro pilar será la cartera de inversiones «alternativas», que incluirá posiciones en activos inmobiliarios cuyo objetivo es la generación de rentas recurrentes y con aspiración a una potencial revalorización; participaciones financieras en fondos de terceros, que invierten en compañías y proyectos no cotizados, con vocación de crecimiento y con una previsión de liquidez más dilatada en el tiempo; e inversión directa o a través de fondos de terceros, en empresas en fases incipientes de su actividad, y cuyo foco prioritario serán los sectores de la tecnología y biotecnología.

La inversión en fondos de terceros permitirá a CriteriaCaixa ampliar el número de compañías en las que impacta, diversificar el riesgo y mantener de forma indirecta una involucración activa en la gestión. El objetivo es mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda del 10% del valor total bruto de los activos.

Y finalmente la cartera de liquidez que tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades y compromisos contraídos a corto plazo, tanto por lo que se refiere a su operativa diaria como para las potenciales inversiones a acometer. CriteriaCaixa, directamente y/o a través de terceros, invertirá esta cartera en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad. El objetivo es mantener una cartera de liquidez adecuada cuyo valor bruto se mantenga al menos en el 10% del valor bruto total de los activos.

Activos por 37.252 millones

A 30 de junio de 2025 el valor total bruto de los activos de CriteriaCaixa había alcanzado los 37.252 millones de euros, en un primer semestre marcado por la evolución positiva del valor de las participadas y una sólida generación de caja impulsada por los dividendos recibidos de las mismas (1.074 millones de euros). Hasta junio, CriteriaCaixa había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.

En cuanto al perfil financiero, CriteriaCaixa mantendrá en general un perfil conservador, con niveles de deuda moderados –nivel de deuda neta a medio plazo como máximo en el 10% del valor total bruto de los activos–, y una adecuada diversificación de fuentes de financiación, incluyendo el acceso a los mercados institucionales de deuda. Otro de los objetivos del holding es mantener la calificación de Grado de Inversión (Investment Grade).

El plan incorpora, además, una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding. Estos proyectos se desarrollarán en el ámbito de personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación, con el horizonte del año 2030.