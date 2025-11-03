Suscribete a
CriteriaCaixa invertirá 8.000 millones hasta 2030 con su nuevo plan estratégico

La corporación, presidida por Isidro Fainé, adapta su modelo a la hoja de ruta de la Fundación 'la Caixa', a la que dará 4.000 millones de euros en dividendo social

Isidro Fainé y José María Méndez
José María Camarero

El consejo de administración de CriteriaCaixa, el brazo inversor de 'la Caixa', ha aprobado la adaptación de su Plan Estratégico al que presentó la Fundación de la entidad el pasado mes de junio, para anticipar una inversión de 8.000 millones de euros ... durante los próximos cinco años. Lo hará para focalizar sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos recurrentes, sostenibles y responsables. Y promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo. Además, prevé poner a disposición de la Fundación 'la Caixa' hasta 2030 más de 4.000 millones de euros de dividendo social para que ésta lo destine a programas sociales, de investigación y becas, y de cultura.

