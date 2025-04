China pone en su punto de mira estratégico a Canarias: «No es una elección casual»

Ventanas tintadas y una comitiva de 150 personas, incluido guardaespaldas y pandas de decoración marcaron la última visita a Canarias del líder supremo de China, Xi Jinping en noviembre del año pasado. La tercera que hacía a las Islas. En esta ocasión el motivo era realizar una escala de camino a Perú, donde iba asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Una elección que puede ser fortuita, pero que para Fernando Cortiñas, profesor del IE Business School, no es mera casualidad cuando hablamos de la visión a largo plazo del país asiático. Porque lo cierto es que Pekín tiene su interés fijado en las Islas Canarias desde hace tiempo. Su diplomacia económica y su geopolítica han ido ganando inadvertida y silenciosamente un lugar de relevancia en este lugar.

Un movimiento que adquiere importancia en medio de un panorama donde las decisiones de Trump y su guerra arancelaria están alejando la confianza de Europa de la que en otro tiempo fue su mejor apoyo, y se están buscando alternativas en caso de necesitar un plan B, C o D.

Al mismo tiempo, el viaje de Pedro Sánchez al país asiático hace que el tema del interés de China sobre Canarias adquiera importancia. «Así como hoy hay ambiciones chinas puestas en las islas del Pacífico, las hay en otras partes del mundo y es que las islas están de moda. Y los chinos no quieren más terreno, lo que quieren es controlar lugares estratégicos, al igual que hicieron los británicos con Chipre, Malta o las Malvinas y los estadounidenses. No son nada originales, les enseñamos nosotros cómo hacerlo», apunta Cortiñas. Y en el contexto actual, indica que a China le viene muy bien que «Estados Unidos se pelee con todo el mundo», porque así ganan de manera indirecta, mientras apuntalan su influencia global con su poder blando y quedan como «los niños buenos del vecindario».

Un posicionamiento estratégico

Cortiñas explica a ABC que son varias las razones por las que el gigante asiático ha puesto en su mira en Canarias. Una de ellas es de carácter estratégico por su puerto. Lo cierto es que el dragón rojo está replicando un posicionamiento en puertos de todo el mundo. Y Canarias son un trampolín importante a América y para controlar el Atlántico Norte. «Tener presencia en las islas, desde un punto de vista logístico, es agregar otro punto de control a los que ya tienen en el Pireo, Rotterdam o en Chancay, Perú».

(De hecho, aquí puedes ver el mapa de la extensión de la presencia de China en el mundo)

Esta red de control se debe a que ellos entienden que una potencia comercial no puede ser potencia mundial si no tiene una marina mercante y una marina militar fuerte. No en vano, la ciudad de Las Palmas alberga la única sede internacional de la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC), que es el principal productor de pescado en el mundo. Y también pueden verse en Canarias contenedores de COSCO Shipping, el titán logístico chino que quiere aumentar su presencia en la zona.

El control chino de los puertos en el mundo Propiedad china Gobierno chino o de empresas chinas Más del 50% 37,5-50% 25-37,5% 12,5-25% 0-12,5% Capacidad militar No Sí Fuente: Council on Foreign Relations / ABC El control chino de los puertos en el mundo Datos de agosto 2024 Propiedad china Gobierno chino o de empresas chinas 0-12,5% 12,5-25% 25-37,5% 37,5-50% Más del 50% Capacidad militar No Sí Fuente: Council on Foreign Relations / ABC

Rafael Muñoz Abad, doctor en Marina Civil, analista naval y codirector del Master Internacional de Seguridad y Protección Marítima del Instituto CISDE, explica en el canal 'Bellum Artis' que el principal esfuerzo pesquero de China se viene focalizando al sur de Canarias, en las zonas económicas exclusivas de Senegal o Guinea Bissau, lo que es África Occidental. «Estos países no tienen una infraestructura portuaria suficiente para reparar buques o aportar suministros de manera regular, esto hace que hipotéticamente podría hablarse de que Las Palmas de Gran Canarias o Santa Cruz de Tenerife pudieran convertirse en un alfil importante para la flota china». Es más, el Puerto de Las Palmas o Puerto de la Luz es ya un gran centro del Atlántico medio de pesca industrial.

De puentes con África y minerales estratégicos

Otra razón de que China esté tan interesada en las Islas Canarias es que están a mitad de camino a África. «Los chinos perciben que ellos tienen que hacerse con el botín de recursos del continente africano. Entonces, qué mejor que tener un puerto desarrollado en un lugar frente a él», detalla Cortiñas. Y matiza que «España es la puerta de entrada para controlar el norte africano y el Sahel. Por tanto, tener un pie en esta zona estable es crucial para ellos». Algo que confirmó con unas declaraciones a los medios el embajador chino en España, Jao Jing: «Queremos que Canarias sea el puente de China en África Occidental en sectores como la energía...Es una gran prioridad».

Además en Canarias, Cortiñas destaca que los empresarios chinos están comprando o invirtiendo en hoteles. Y como detalla EOM, Pekín ha usado la cadena de hoteles Radisson, que es propiedad del fondo chino Jin Jiang International que es uno de los conglomerados hoteleros más grandes del mundo. Esta «entró en la adquisición de los hoteles de la cadena en la playa de Mogán y en Patalavaca, en Gran Canaria. Al tiempo que domina la logística de los establecimientos hoteleros canarios, con productos que van desde las bebidas hasta muebles y productos electrónicos- con empresas como Fosun Trading», apunta EOM. La jugada es introducirse en el sector turístico español.

Los intereses no terminan ahí, el economista especifica que fijarse en Canarias también se debe a que hay minerales estratégicos y tierras raras, como níquel, cobalto, vanadio o litio. Todo un tesoro enterrado de materias primas en las profundidades de su plataforma submarina que está entre Canarias y Marruecos. Esto justifica de largo las pretensiones que tiene el gobierno chino por estas islas.

Y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) tiene un acuerdo con China en Maspalomas, en Gran Canaria, para respaldar a la agencia espacial china en el seguimiento de la sonda lunar china Chang'e-6. En su historial, el gigante asiático tiene en su haber ser ya el quinto suministrador de bienes a las Islas, después de Alemania. Y Canarias importó el pasado año más de 273.500 millones de euros en mercancías chinas.

¿Es el comienzo de una ''bella amistad duradera?

Mirando al cuadro más grande, está el dilema que supone hablar de una aproximación de España a China en un momento tan incierto como el que estamos viviendo. Para Cortiñas hay que distinguir entre la política y el interés económico. E insta a que nos hagamos la pregunta a quién beneficia la situación actual, ¿quién gana, al final, con todo esto? «Más allá de lo que les pueda costar ahora nivel económico a China su enemistad con Trump, lo cierto es que a nivel político y reputacional es el gigante asiático el que sale ganando». Y añade que «el gobierno chino por ahora muestra la cara visible y bonita, pero Europa, por más que Estados Unidos la está maltratando, en el fondo no le conviene estrechar profundos lazos con el dragón rojo en detrimento de EE.UU».

De hecho, Cortiñas explica que el déficit más grande que tiene la balanza española es con Pekín. Importamos de China más de lo que le exportamos. «Ese es el juego del gigante asiático con todos. De modo que ir al país asiático para que compren más y puede de esta forma revertirse este déficit puede entenderse a nivel económico», dice Cortiñas.

Pero matiza que si bien en lo comercial podemos coquetear con Pekín, hay que tener cuidado con esas relaciones y qué nos van a pedir a cambio. «Eso del enemigo de mi enemigo es mi amigo, funciona a medias. La tentación de ir con China a nivel económico es alta, pero el precio que tendríamos que pagar por confraternizar con una potencia que tiene valores autocráticos que nada tienen que ver con los nuestros podría ser más que disruptivo. Ahí Europa y España tiene que pensar muy bien a ver qué va a hacer».