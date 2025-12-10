Yolanda Díaz cree inaceptable la subiba del 1,5% del salario mínimo que plantea la CEOE

La propuesta que ha puesto encima de la mesa la CEOE para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) se aferra al último acuerdo del Gobierno con los sindicatos para actualizar el sueldo de los funcionarios: un alza del 1,5% para 2026. ... Con este planteamiento los empresarios son conscientes, en realidad, de que el Ministerio de Trabajo tirará por lo alto en la cifra definitiva para elevar el SMI a la espera de los trabajos del comité de expertos. Y que su cifra se da por descartada.

De hecho, el departamento dirigido por Yolanda Díaz considera que elevar el SMI un 1,5% es un planteamiento que «no parece riguroso». Sobre todo porque implica una subida que deja a más de dos millones de trabajadores «que verán perder poder adquisitivo», apuntan fuentes ministeriales.

La intención de Trabajo, repetida en las últimas semanas por parte de la vicepresidenta segunda es la de elevar el SMI por encima del nivel actual de inflación. Al menos subirá lo que se incrementa el coste de la vida, una referencia que se encuentra, de media en los últimos 12 meses, en el 2,7%, precisamente la tasa en la que se revalorizarán las pensiones para el próximo año. Todo lo que se encuentre por debajo de esa cuantía parece abocado al fracaso en el seno del diálogo social.

Los empresarios se niegan a que el SMI no tenga en cuanta los complementos de la nómina

Más allá de la propuesta de incremento, el análisis de la patronal advierte sobre una realidad que hasta ahora no se había puesto encima de la mesa: el «sobredimensionamiento» que ya tiene, a su juicio, el salario mínimo interprofesional. Sus cálculos estiman que, para que el SMI represente el 60% del sueldo medio en España, si se toman los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) como referencia para 2025, el SMI sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es, unos 816 euros menos al año que la cuantía actual. «Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde», apunta la patronal.

El comunicado publicado por la CEOE con su propuesta también incide en una de las cuestiones más espinosas en las que Trabajo se encuentra inmerso: la posibilidad de que las subidas del SMI no puedan ser integradas en los complementos de la nómina. La patronal exige que la subida esté «condicionada a las reglas de compensación y absorción» que fija el Estatuto de los Trabajadores.

Con o sin tributación

Con estos visos, el comité de expertos tomará una decisión después de tener también encima de la mesa la propuesta de UGT y CC.OO., en la que instaron al Ejecutivo a elevar el SMI un 7,5%, si iba a tributar en el IRPF. O un 2,7% si no se obligaba a hacerlo a los trabajadores englobados en el salario mínimo.

La novedad de este año pasa por una doble propuesta para subir el SMI: con o sin tributación. El comité de expertos pondrá encima de la mesa una nueva cuantía, más elevada, para el caso de que el Ministerio de Hacienda decida aplicar el gravamen del IRPF a ese incremento, como ya ha ocurrido este año; o un importe más bajo, por si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, opta por no obligar a tributar a los más de dos millones de trabajadores que se encuentran englobados en el salario mínimo.

La decisión de la patronal sobre el SMI llega después de un trimestre de alta tensión plagado de iniciativas de la ministra de Trabajo tras ver caer su proyecto estrella de legislatura, la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas, en un cúmulo de decisiones que han ido soliviantando a los empresarios. Ya se rompió el diálogo por la ley de prevención de riesgos laborales así como en la mesa que negocia los nuevos permisos por fallecimiento de familiares.