Suscribete a
ABC Premium

Las dudas por cómo se aplicará el salario mínimo pausan la negociación de muchos convenios

El disparado coste de las bajas tensa los complementos que aplican muchas empresas a sus plantillas en la negociación con los sindicatos

Las bajas crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial

Las dudas por cómo se aplicará el salario mínimo pausan la negociación de muchos convenios
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La posibilidad de que las empresas tengan que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) sin que pueda ser integrado en los complementos de la nómina de un trabajador está condicionando tanto la negociación colectiva que las mesas en las que muchos convenios están pendientes ... de renovar se encuentran paralizadas. Las empresas consideran que el coste de esta medida, que está preparando el Ministerio de Trabajo para aplicar a partir de 2026 junto al nuevo alza del SMI, es de tal calado económico que optan por esperar a lo que vaya a decidir finalmente el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de rubricar cualquier pacto con los sindicatos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app