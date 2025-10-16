BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Banco Sabadell logra repeler el intento de asalto de BBVA. La opa del banco vasco sobre la entidad catalana ha fracasado, según ha anunciado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al haber sido aceptada por apenas «un 25,33% de las acciones ... a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos de voto de la sociedad afectada, calculado este último porcentaje considerando la autocartera titularidad de Banco de Sabadell». Un escenario que estaba entre los menos probables y que deja a los principales ejecutivos de BBVA en una situación compleja.

Esta es la segunda vez que BBVA no puede hacerse con el Sabadell. La primera fue en 2020, cuando intentaron una fusión amistosa. Pero sin duda la intentona actual, opa hostil mediante, es la más dolorosa para el banco vasco tras más de 17 meses de proceso agónico. El fracaso, en este caso, es rotundo para el banco dirigido por Carlos Torres y un motivo de celebración para los altos ejecutivos del Sabadell, que han jugado todas sus cartas posibles para llegar a este escenario de rechazo rotundo a la operación.

El mercado en los últimos días parecía apuntar más bien a que BBVA lograría comprar entre el 30 y el 50% del accionariado del Sabadell. Finalmente, no ha alcanzado ni la parte baja de la horquilla con lo que todos los escenarios que habían planteado los analistas han quedado en nada. Si hubieran logrado entre esos porcentajes, el banco vasco podría haber abierto el escenario de una segunda opa en efectivo para intentar hacerse con el control total de la entidad catalana, pero al no alcanzar el 30%, la oferta queda sin efecto alguno.