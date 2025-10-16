BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Suscribete a
BBVA fracasa en su opa al Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Banco Sabadell logra repeler el intento de asalto de BBVA. La opa del banco vasco sobre la entidad catalana ha fracasado, según ha anunciado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al haber sido aceptada por apenas «un 25,33% de las acciones ... a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos de voto de la sociedad afectada, calculado este último porcentaje considerando la autocartera titularidad de Banco de Sabadell». Un escenario que estaba entre los menos probables y que deja a los principales ejecutivos de BBVA en una situación compleja.

