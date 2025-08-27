Suscribete a
ABC Premium

Los aeropuertos regionales castigados por Ryanair pierden 240.000 pasajeros en cuatro meses

En Santiago caen un 16% los viajeros entre abril y julio y en Valladolid el tráfico se hunde casi un 70%

Aena no ha logrado compensar el hueco con otras aerolíneas en cinco de las siete infraestructuras afectadas

Ryanair ultima otro recorte de casi 1 millón de asientos en España y no descarta abandonar más aeropuertos regionales

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Un avión de Ryanair
Un avión de Ryanair ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los siete aeropuertos regionales donde Ryanair ha metido tijera por su desacuerdo con las tasas aeroportuarias de Aena perdieron de manera neta 240.702 pasajeros entre abril y julio, los primeros cuatro meses que forman parte de la temporada de verano (dura hasta octubre) ... en la programación de las aerolíneas. De entre todas esas infraestructuras, tan solo Zaragoza (+5,3%) y Asturias (+2,3%) han conseguido sacar algo de ventaja frente al año anterior al subir en ese periodo a 251.605 y 743.454 pasajeros respectivamente. Pero ese alza se ha visto descompensada por el descenso en aeródromos como el de Santiago donde el número de viajeros se ha desplomado un 16,4% desde los 1,48 millones del año pasado, hasta los 1,23 actuales. Es decir, que tan solo el aeropuerto más importante del noroeste de la península se ha dejado 250.000 pasajeros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app