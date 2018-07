Los tripulantes de cabina de Ryanair convocan huelgas en España para el 25 y 26 de julio Otros países europeos, como Portugal, Bélgica e Italia, se sumarán a las movilizaciones

Guillermo Ginés

@ggines Seguir Madrid Actualizado: 05/07/2018 14:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair han decidido este jueves, tras una reunión en Bruselas, los días en los que convocarán su huelga. En concreto, se producirán movilizaciones de 24 horas los días 25 y 26 de julio en Portugal, España y Bélgica. También habrá protestas en Italia el día 25. Y se está estudiando si la legislación permite los trabajadores de otros países como Alemania puedan sumarse a los paros.

Las movilizaciones de los tripulantes de cabina se han convocado cinco días después que venciera el ultimátum dado a la compañía por parte de varios sindicatos europeos para que aceptara sus reivindicaciones. La principial petición que hacían las organizaciones de trabajadores a Ryanair era que aplicara la legislación laboral de cada país en el que opera, en lugar de unificar sus contratos mediante un status laboral irlandés, como hace ahora.

Además, los tripulantes de cabina también exigían que la aerolínea iniciara negociaciones con los sindicatos «sin restricciones» y que la empresa aplicara los mismos «términos y condiciones» a toda su plantilla. Según los sindicatos, muchos de estos trabajadores son en realidad falsos autónomos.

Dado que la compañía no ha acatado estas condiciones, los tripulantes de cabina han decidido convocar huelgas en toda Europa. Unas movilizaciones a las que se hubieran sumado más países si no hubieran existido «tantas restricciones legales», señalan los sindicatos. La intención de los trabajadores con este movimiento es que Ryanair no pueda hacer frente a sus protestas trasladando temporalmente empleados de otros países al lugar donde se hayan convocado las movilizaciones.

Además de convocar huelgas, los tripulantes de cabina de Ryanair han pedido a la Comisión Europea y los Estados miembros que actúen contra el modelo de la aerolínea y le obliguen a aplicar la legislación laboral de cada país en el que opera. «La protección de los trabajadores es una de los principales propósitos con los que se fundó la Unión Europea», señalan los sindicatos.

Todavía se desconoce el impacto total que tendrán estas movilizaciones, si bien los representantes de los trabajadores señalan que unos 115.000 pasajeros se verán afectados cada día de paros en España. A ello se le unirá un impacto económico para el país que, según Foro Regulación Inteligente, superará los 31 millones de euros. Unos 1.700 tripulantes de cabina están llamados a secundar las protestas en nuestro país.

Desde Ryanair han destacado este jueves que «estas demandas no tienen sentido», ya que sus tripulantes de cabina ganan hasta 40.000 euros anuales («más del doble del salario mínimo») y cuentan con beneficios como un bonus del 10% por vender productos a bordo o formación gratuita.