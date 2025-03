Telefónica recula en Iberoamérica y se volcará en el negocio en Europa y Brasil

José María Álvarez-Pallete ha hecho su primera gran reordenación de Telefónica desde que asumió la presidencia de la teleco en 2016. El alto ejecutivo busca relanzar la compañía, castigada en Bolsa, enderezando su rumbo en varias áreas y preparándola para el futuro. El grupo presentó ayer al mercado un plan de acción con cinco medidas de carácter estratégico, la más importante priorizar la actividad en cuatro mercados, España, Brasil, Reino Unido y Alemania, y repensar su presencia en Iberoamérica. La multinacional segregará todos sus negocios en la región salvo Brasil en una sociedad aparte para dar entrada a nuevos socios en sus filiales, fusionarlas o venderlas.

La nueva hoja de ruta de Telefónica, diseñada por el propio Álvarez-Pallete y aprobada por el consejo de administración en su reunión en Barcelona de los dos últimos días, prioriza el crecimiento y la inversión en España, Brasil, Reino Unido y Alemania, donde concentra el 63% de los clientes y el 80% del negocio, pese a que la teleco está presente en más de 14 países.

Esto supone replegarse en Iberoamérica, donde opera en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela. Estos países pasarán a integrarse en un «spin-off» que gestionará el negocio en esos mercados buscando crecer con las alianzas, nuevos inversores o su venta. Esta decisión va en línea con la reciente salida del grupo de Centroamérica, donde viene de vender todas sus filiales, y lo cierto es que el mercado lleva tiempo especulando con una posible desinversión en mercados como el mexicano.

La justificación del equipo ejecutivo de Telefónica es que la inestabilidad política y la situación del tipo de cambio en la región ha hecho que parte de estos países, otrora motor de los resultados del grupo, no sean ahora rentables al no crecer por encima de la inflación. En este sentido, Álvarez-Pallete admitió ayer en rueda de prensa que Telefónica contempla en estos mercados cualquier opción, desde alianzas a sacar las filiales a Bolsa o directamente enajenarlas. «Si eso significa reducir la exposición a Iberoamérica, la reduciremos», zanjó, explicando que «la fórmula tradicional ya no funciona».

«Estamos haciendo las cosas bien, pero sentimos que tenemos que cambiar. No porque tengamos una urgencia ni porque nadie nos lo exija», defendió el primer ejecutivo de Telefónica tras dibujar un escenario en el que la revolución digital trae oportunidades de negocio a futuro que, si la teleco quiere capturar, debe transformarse.

Situación bursátil

Álvarez-Pallete desvinculó este plan de choque de la presión del mercado a la vista de la situación bursátil de la compañía, cuyas acciones cotizan cerca de mínimos históricos. Ayer cerraron a 6,78 euros. «No diseñamos esto pensando en cómo va reaccionar la acción mañana, sino en preparar la compañía para lo que va a ser dentro de cinco o diez años», insistió.

El «plan Pallete», cuya importancia para el equipo directivo quedó reflejada en la urgencia con que Telefónica convocó ayer tarde una rueda de prensa del presidente, el consejero delegado, Ángel Vilá, y la directora financiera, Laura Abasolo, contempla un total de cinco medidas, incluida esa reestructuración del negocio internacional. Otras dos novedades son la creación, por un lado, de Telefónica Tech, unidad que aglutinará los negocios digitales del grupo, como ciberseguridad, internet de las cosas, «big data», actividad cuya facturación ya crece a más del 30% y que se potenciará incluso con pequeñas compras y entrada de inversores, lo que se prevé que eleve los ingresos del grupo en 2.000 millones. Por otro lado, el grupo creará Telefónica Infra, que absorberá sus compañías de infraestructuras, empezando por el 50,01% de Telxius, y con la vista puesta en seguir monetizando esos activos, como las torres de telecomunicaciones.

Telefónica hará además una redefinición del centro corporativo que buscará la eficiencia, para lo cual eliminará duplicidades. Además, Álvarez-Pallete ha diseñado un nuevo organigrama para liderar su nuevo plan. Por un lado, se modifica la estructura del comité ejecutivo del grupo, en el que Vilá gana nuevos poderes, pues de él dependerán las nuevas unidades creadas (Tech e Infra) y tres direcciones.

La gran transformación directiva se dará en Telefónica España, donde su consejera delegada, María Jesús Almazor, adquiere peso al sumar nuevas responsabilidades sobre ingresos y recursos. A ella reportarán nuevas áreas como Cliente de Gran Público, que dirigirá Pedro Serrahima; Empresas, que dirigirá Adrián García, y Red, Sistemas y Tecnologías de la Información. Además, y entre otras novedades, Sergio Oslé asume la nueva dirección de Marketing y Producto de Gran Público.

