El día a día de los profesionales de la limpieza en los hospitales: «Somos un cortafuegos para el coronavirus»

Limpian y desinfectan. Utilizan bayetas, fregonas y pulverizadores. Lejía, sobre todo. Se protegen con gafas, guantes y mascarilla. A veces, tienen buzos completos , con capucha. Otras, solo bolsas de basura cosidas . Son los trabajadores y trabajadoras de la limpieza : una barrera esencial contra el coronavirus. Pero conseguir ese reconocimiento «nos ha costado la lucha» .

Así lo explica Juan Díez de los Ríos , presidente de ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de la Limpieza), que aglutina los principales grupos empresariales asociados al sector de la limpieza en España.

Tras el decreto de estado de alarma, su principal reivindicación fue que se considerase la limpieza como actividad esencial . «Por tres razones fundamentales», explica: obtener equipos de protección individual , no tener problemas de movilidad en un país que se estaba confinando y que la financiación siguiese llegando a las empresas.

En aquel momento, hace ya un mes, comenzaron los problemas con los suministros de EP I . Se rompió la cadena de stock con los proveedores habituales -«unos porque lo tenían intervenido , otros porque ya no les quedaba nada»- y aparecieron imágenes insólitas: personal trabajando con bolsas de basura cosidas. La situación a partir de entonces «fue muy caótica », afirma de los Ríos.

Y se mantiene. A pesar de que los reales decretos posteriores sí reconocen como esencial el servicio de limpieza, desde Aspel denuncian: «seguimos mendigando mascarillas y buzos ».

El problema, explica de los Ríos, es que no tienen posibilidad de comprar porque no hay material en el mercado . «Hemos perdido las dos mejores semanas para traer material», afirma.

Los trabajadores buscan una protección frente al COVID19 -«que, además, tenemos obligación de darles», reconoce- y recurren a la reutilización de EPI o a medidas de distanciamiento social . Estrategias alternativas frente a la escasez de equipos de protección que plantea el propio ministerio de Sanidad en una instrucción.

Hay quien, «con máquinas de coser, ha hecho maravillas», afirma de los Ríos. Y destaca «las ganas de hacer el servicio que toda la limpieza está teniendo»; incluso con riesgo de su propia salud.

«Somos un cortafuegos para que el virus no se extienda»

Benita Chaparro tiene 60 años y lleva más de 30 trabajando en el Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, su principal tarea es supervisar que el personal de limpieza esté adecuadamente uniformado con los EPI.

«Este centro, por desgracia, es entero de covid» , explica: desde el sótano hasta la sexta planta. Por eso «es importantísimo hacer correctamente la técnica de limpieza y cumplir el protocolo». En su empresa (Clece) no han tenido problemas con el suministro de EPI, pero sí han vivido la situación de los hospitales «con mucha tristez a , con mucho estrés», porque nunca habían trabajado con tantos aislados.

Ahora, además, trabajan a una intensidad mucho más alta, afirma Juan Morata, encargado de coordinar la limpieza del hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Se dedican exclusivamente a hacer las desinfecciones por covid y, aunque van más equipados de lo habitual , están «muy expuestos» al trabajar en un servicio de urgencias. La saturación del hospital es evidente, pero «se está respondiendo bien».

La crisis del coronavirus lo ha cambiado todo. También, la forma en que son vistos los limpiadores y limpiadoras. Este trabajo nunca ha estado valorado socialmente , continúa Morata, pero, especialmente ante el virus, es fundamental: «sin nosotros no se podría atender pacientes» .

La limpieza es un eslabón más en el trabajo que se realiza cada día en los hospitales . Y si ese eslabón no funciona, no hace las técnicas bien, no se sigue el protocolo… el virus se extendería muchísimo más, afirma Chaparro. Cree que ahora la gente se está concienciando un poco de la importancia de la limpieza . Y defiende su trabajo: «No somos ‘los limpiadores’, somos profesionales de la limpieza ».

Personas que, durante meses y meses, «trabajan de una manera más o menos invisible », denuncia el presidente de Aspel. Ahora han dejado de serlo. El primer reconocimiento fue el aplauso a Valentina , limpiadora en el Congreso de los Diputados. Después llegó el reconocimiento oficial del Real Decreto del 29 de marzo, que considera esenciales los servicios de limpieza y los incluye en un punto del anexo.

Para el sector de la limpieza, afirma de los Ríos, es un orgullo que la sociedad reconozca su labor . Sobre todo, porque «siempre trabajamos cuando no estáis». Frente a la pandemia, concluye Benita Chaparro, «somos un cortafuego para que el virus no se extienda».