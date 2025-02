Pavor de las pymes a tener que pagar 1.950 millones de deuda a Hacienda

«No nos dejan trabajar, pero sí nos dejan pagar impuestos»

Santiago tiene un negocio de hostelería con varias decenas de empleados y contaba con una situación próspera... hasta que llegó la crisis sanitaria y, por ende, económica. Ahora no puede abrir su local por las restricciones aprobadas y el pago de los impuestos no perdona. «No nos dejan trabajar, pero sí nos dejan pagar impuestos», lamenta. Si bien va a intentar capear la situación, el endurecimiento de las limitaciones le impide hacer caja. «Ahora voy a tener que presentar el preconcurso para salvar mi compañía», afirma. «Viven en Matrix, parece que están en una burbuja y no sé si no pasan por la calle. Ninguno de los responsables políticos sabría sacar un negocio», critica ante el próximo pago tributario. E ironiza ante los próximos Presupuestos para 2021 : «Hay que subir los impuestos, para subir el sueldo de los funcionarios».