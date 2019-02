El Pacto de Toledo estalla: «Podemos ha tomado el pelo a los jubilados» La presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, rechaza una nueva reunión: «¿Para votar el qué? Si los portavoces quieren hablar que se vayan a la televisión»

María Cuesta

El frustrado acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo ha terminado por desencadenar un bronco debate entre los grupos políticos que han seguido señalando hoy a Podemos como responsable de hacer saltar por los aires un consenso sobre el futuro del sistema de pensiones. La formación morada no ha dudado en defenderse y ha escenificado su ruptura con el PSOE, al que ha acusado de «mentir» y buscar «hacerse una foto electoral», según ha declarado la portavoz del grupo Irene Montero antes de entrar al Pleno.

Desde los populares han destacado las incoherencias en las que ha entrado Podemos al ponerse al frente de la manifestaciones por un sistema de pensiones digno y luego bloquear la comisión que debevelar por sus sostenibilidad. En palabras del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto: «muchos jubilados se sentirán frustrados» cuando vean que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, «les tomó el pelo» al acudir a sus manifestaciones para después torpedear el acuerdo.

Para Maroto, el debate de las pensiones, «el más importante» del país, ha sufrido «un nuevo golpe por parte de la izquierda», que, a su juicio, se suma al momento en el que el entonces diputado socialista Pedro Sánchez «votó la congelación de las pensiones» siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno.

Pero el cruce de acusaciones no sólo se ha visto en los pasillos del Congreso y se ha escenificado también en el Pleno. En un último intento por cerrar un acuerdo, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha insistido en que «confía plenamente» en que el Pacto de Toledo «todavía tenga solución» y que se pueda llegar a un acuerdo «antes de las elecciones». La ministra respondía así a las acusaciones de la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, que había asegurado que el PSOE buscaba un recorte en las pensiones en la revisión de sus recomendaciones.

Último intento fallido

Las esperanzas de la ministra Valerio estaban puestas en una Comisión que hoy la presidenta del Pacto, Celia Villalobos, «con gran dolor de mi corazón», ha descartado se vaya a celebrar. «El Pacto de Toledo es una comisión que funciona de forma diferente. Para convocarla hay que presentar a la mesa y a la comisión de un documento en el que normalmente hay entre un 90% o 95% de acuerdo de los partidos», ha explicado.

«Puede haber algún voto particular en algun tema concreto, que se respeta y que viene recogido después en el documento que se eleva al Pleno. El problema es que en este momento ese documento no existe. Porque Podemos, de forma sorpresiva -para mí y para el conjunto de los portavoces- presentaron ayer votos particulares a todo, desde la introducción hasta el último punto», ha continuado Villalobos, visiblemente afectada ya que hoy mismo ha confirmado que abandona la política.

«Yo tenía unas enormes ganas de conseguir el Pacto de Toledo. Para mí ha sido un reto, que he perdido claramente». «Todos los grupos políticos han cedido en sus planteamientos para conseguir un consenso y han cedido en cuestiones fundamentales para integrar a Podemos. Claro, cuando Podemos se va, todos los grupos dicen que ellos vuelven a sus principios, con lo cual hace imposible llevar un documento a la comisión. Por eso es imposible que haya comisión. Y lo digo con gran dolor de mi corazón», ha aseverado. «¿Nos vamos a reunir?, ¿Con qué documento? Yo como presidenta ¿qué documento llevo yo a la mesa para que se pueda votar? No existe. Podemos ha dinamitado el Pacto», se ha resignado Villalobos.

Preguntada por si detrás de la solicitud se escondían intereses electorales, Villalobos se ha mostrado tajante: «Yo llevo muchos años en política, he visto de todo y a mi no me van a manipular. Yo he tenido que apartar mis ideas políticas para no intervenir en el debate. Por lo tanto si no hay un documento sobre el que hay más de un 90% de acuerdo de los grupos políticos yo no voy a convocar la comisión del Pacto de Toledo. Para votar qué. ¿Para que los portavoces hables? Pues que vayan a televisión y monten un debate», ha concluido.