Celia Villalobos deja la política

La diputada del PP por Málaga, Celia Villalobos, ha confirmado este miércoles que deja la política, una decisión que, como informó ABC, tenía tomada desde el Congreso que ganó Pablo Casado.

«Perdí un Congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido. Y soy yo. No me importa», ha dicho la diputada popular hoy en Antena 3.

«Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos», ha añadido. Su adiós coincide con la próxima disolución de las Cortes, después del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el pasado viernes.

La hasta ahora presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, por tanto, no irá en las listas del PP en las elecciones del 28 de abril. En su despedida, Villalobos ha declarado que le hubiera gustado terminar su carrera con un acuerdo en el pacto de Toledo.

«Ha sido un esfuerzo enorme para conseguir el consenso, pero al final Podemos, imagino que presionado por las elecciones, ha decidido romper para pedir cosas que son imposibles», ha lamentado.

Villalobos ha afirmado que ha vivido años «muy felices» en el Congreso y ha puesto en valor que ha sido portavoz del PP en áreas sociales que «son difíciles» para su partido, apuntando a que ha discrepado en varias ocasiones con su dirección.

«He tenido muchas diferencias con mi partido en aborto, matrimonio gay y cuestiones sociales, pero me he mantenido. Los presidentes sucesivos, quizás, muchas cosas de las que hacía no le gustaban, pero me mantenían», ha recalcado.