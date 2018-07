Obama marca distancias con las políticas de Trump y ante el cambio climático El expresidente de Estados Unidos critica en Madrid veladamente la posverdad de medios fetiche del republicano como Fox News

El discurso del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en Madrid esta mañana se ha centrado en buena parte a trazar de forma velada las diferencias de su mandato con el de su sucesor, Donald Trump. Los dardos del 44 presidente de los Estados Unidos han ido contra los políticos que no creen en el cambio climático, con especial mención a la última Cumbre de París, y los líderes que fomentan las divisiones para ganar en popularidad con la posverdad, y la cadena «Fox News» , en el epicentro de su intervención.

Durante una charla con su antiguo asesor, el español Juan Verde, en un foro organizado por la Advanced Leadership Foundation que preside este último, Obama ha alertado sobre el «crecimiento de los nacionalismos», en relación al proteccionismo, como consecuencia del miedo a los «cambios tecnológicos y políticos».

La visita del expresidente Barack Obama a Madrid levantó gran expectación. El motivo del viaje relámpago, por la tarde debía estar en Oporto, era participar en una cumbre sobre Innovación Tecnológica y Economía Circular, en la que compartía cartel con varios premios Nobel, Christopher Pissarides (Economía), Barry Barish (Física), así como el presidente electo de Colombia, Iván Duque; la expresidente de Ecuador, Rosalía de Arteaga; el ministro de la felicidad de Bután, Dasho Karma Ura.

La presencia española estuvo integrada por la alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, encargada de inaugurar el evento, y los políticos Pablo Casado, muy buscado por los medios de comunicación tras pasar el corte en las primarias del PP, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. A última hora, tras el Consejo de Ministros, se apuntó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que logró conversar unos minutos con el exmandatario estadonidense.

Las consecuencias de la posverdad

Entre grandes medidas de seguridad y ante un auditorio de 2.000 personas, entre las que se encontraban 300 líderes españoles elegidos por la organización, por su compromiso con la economía verde, para que lleven lo aprendido a otros foros, el expresidente estadounidense, Obama, adalid en la lucha para buscar medidas que frenen el cambio climático, «que provocará resultados catastróficos», criticó a aquellos que, creando «una realidad diferente» niegan la existencia de dicho cambio climático, como es el caso de la Administración Trump. También calificó de «error» el hecho de que el Gobierno actual de EE.UU. haya reducido el presupuesto para ciencia y tecnología, campos que siempre apoyó el exmandatario cuando era inquilino de la Casa Blanca.

«Si ves Fox News, tendrás una visión de la realidad diferente que si les el New York Times», ha dicho para lamentar que en medios como la cadena norteamericana «el cambio climático no existe».

Obama, en tono tranquilo y con aspecto algo cansado, fue contestando a las preguntas realizadas por Juan Verde, presidente de Advance Leadership Foundation y antiguo colaborador –y amigo- -del expresidente durante su segundo mandato. Uno de los objetivo principales de la cumbre era la de compartir una visión común que busca lograr un «maravilloso futuro para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo más seguro, limpio y justo», ha afirmado hoy Verde, para quien no es necesario «elegir entre el desarrollo económico y salvar el planeta, porque sin el planeta no hay economía». Y ha subrayado que «el cambio climático no es un tema ideológico, sino de sentido común. Los países colaboran olvidando fronteras, porque nos afecta por igual. Tenemos mucho que ganar si colaboramos, y mucho que perder si no lo hacemos».

Sobre qué consejo daría Obama a estos 300 líderes españoles, seleccionados entre más de 2.000 solicitudes y procedentes de toda España, reivindicó el «empoderamiento» de los jóvenes para que se comprometan con la causa, y a pesar de la incertidumbre ante una epóca de grandes transformaciones tecnológicas y el «miedo» que puede provocar a la hora de adaptarse a ellos, también quiso lanzar un mensaje positivo: «El mundo nunca ha sido tan rico, tan sano, tan bien educado, tenemos menos conflictos y enfermedades per capita. El progreso puede ser dolorosamente lento, pero la trayectoria de la humanidad nunca ha estado mejor, por su persistencia, paciencia, educación, imaginación y esperanza», señaló Obama.

Correcalles de líderes

Más allá del expresidente norteamericano los recovecos del madrileño hotel Marriott fueron un correcalles en la mañana de hoy con numerosos satélites. Un pasillo separaba la zona de charlas públicas de aquella en la que se mantenían encuentros y fotos en privado. La discreción era meramente teórica en algunos casos, en los que los implicados buscaban que se conociera su ronda de encuentros: ya solo pasar de una esfera a otra implicaba atravesar físicamente un mar de cámaras.

Así, en el pasillo central del hotel veía transitar en tiempo real al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mientras se cruzaba el nieto de Nelson Mandela, Ndaba, presidente de la Fundación Africa Rising –que llegó tarde a su charla– y a reglón seguido al candidato a presidente del PP, Pablo Casado, descartando unirse a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Todo ello, mientras Dasho Karma Ura definía el significado de la felicidad ante las cámaras. La expectación que generaban unos era observada por los otros y las entrevistas de expertos y líderes programadas con los medios se postergaban, cancelaban y surgían a la carrera.

La presencia de Obama, eso sí, lo centraba todo: el retraso en el programa obligó a que el Nobel de Economía, Finn Kydland, retrasara su intervención dos horas para que el expresidente pudiera hablar en hora. Manuela Carmena, por su parte, anunció su encuentro con el predecesor de Trump, una reunión que poco después también desveló el Gobierno, en esta ocasión con el presidente Pedro Sánchez. En este apartado de encuentros internacionales, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, también conversó con Albert Rivera y con el propio Casado, quien resaltó que tanto Duque como él simbolizan la renovación de la política.