El Mobile contrató con Willis Towers un seguro de más de 100 millones pero sin cobertura por pandemia La GSMA rechazó una cobertura adicional en la póliza que le ofreció la correduría para protegerse de ese riesgo

La cancelación de la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona por el temor de las grandes telecos y tecnológicas a la epidemia del coronavirus abre ahora una batalla entre la GSMA, las compañías expositoras y la aseguradora del evento por ver quién asume el coste de esa cancelación. Según ha adelantado el «Boletín Diario de Seguros (BDS)», el bróker Willis Towers Watson gestiona la póliza del evento por más de 100 millones de euros.

Willis Towers Watson colocó esa póliza como corredor en el mercado británico Lloyd's a través de la reaseguradora Miller. Ahora bien, durante su negociación y suscripción, la organización del congreso, la GSMA, patronal mundial de la industria móvil en la que están representados gigantes como AT&T, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange y NTT Docomo, rechazó la oferta de la correduría de incluir una cobertura especializada que protegiera la feria de un eventual riesgo de pandemia. Estas coberturas extra, como por ejemplo frente a actos terroristas, suelen encarecer el precio de la póliza.

El hecho de que el seguro contratado no cuente con esa cobertura hace más difícil que la aseguradora compense a GSMA por las reclamaciones que va a sufrir por parte de las compañías expositoras. Estas pagan cifras millonarias a la GSMA por el espacio expositor que ocupan en la Fira de Barcelona, además de las noches de hotel para sus directivos, empleados e invitados. Hoy mismo, en una rueda de prensa en Barcelona para explicar su decisión, la dirección de la GSMA ha insistido en que la cancelación se produjo a una situación «de fuerza mayor», tratando así de despejar la responsabilidad de las indemnizaciones.

Posible batalla legal

«Es una situación de fuerza mayor. No vamos a hacer especulaciones, veremos lo que especifican los contratos. Se analizarán los términos de cada uno. Hemos tomado esta decisión por una epidemia», dijo el consejero delegado de GSMA, John Hoffman. Lo cierto es que hasta su cancelación definitiva ayer por la tarde, los organizadores buscaron sin éxito que las autoridades declarasen una alerta sanitaria que permitiese activar la póliza. Sin embargo, el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona insistieron hasta el último momento y aún hoy repetían que no ha habido razones de salu pública que justificasen la cancelación.

Así las cosas, ahora se abre una discusión a tres bandas que según y fuentes del sector asegurador consultadas por ABC acabará previsiblemente en los tribunales. Por un lado, las compañías, especialmente aquellas que no anunciaron su no asistencia antes de la cancelación, podrían reclamar a la GSMA el dinero que invirtieron en su espacio expositor. Como adelantó este diario, los contratos tipo de GSMA con los expositores dan un amplio margen a la organización para modificar fechas o emplazamientos, pero no en caso de una cancelación que no está sustentada sobre una alarma sanitaria. Por eso, y para hacer frente a esas reclamacionales, la GSMA podría reclamar la activación de la póliza contratada a través de Willis Towers Watson.