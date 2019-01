Maroto anuncia un «Cheque Brexit» para apoyar a las empresas españolas El Gobierno aprobará a principios de febrero un decreto para ayudar a las compañías nacionales a evitar el impacto negativo de la salida de Reino Unido de la UE

Daniel Caballero

Los planes de contingencia contra el Brexit de las empresas españolas ya están en marcha. Igual que los del Gobierno. Por ello, el Ejecutivo prepara ya medidas para ayudar a las compañías nacionales a reducir el impacto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Concretamente, dos líneas de apoyo económico.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado en el Spain Investors Day que el Gobierno dará un «Cheque Brexit» al tejido empresarial español, aunque se desconoce, de momento, la cuantía que asignará esta cartera a esta decisión.

Estas medidas serán aprobadas a principios de febrero por decreto ley para adelantarse a posibles efectos adversos de una salida británica del bloque comunitario. Así, esta norma irá encaminada a impulsar la defensa de las compañías ante el Brexit.

Asimismo, la ministra ha recalcado que van a destinar otra partida presupuestaria para reforzar el personal de aduanas, con motivo del incremento de trabajo con motivo de la ruptura de Reino Unido con la UE. Todo ello con el objetivo de mantener la agilidad del comercio entre España y el territorio británico.

Turismo

Maroto también se ha referido al dato que hará público su ministerio en el día de mañana sobre el turismo de 2018. Aunque no ha desvelado concretamente la cifra, sí ha avanzado que que España batirá de nuevo un récord de visitantes, como viene ocurriendo en los últimos años. Incluso, pese al mal comportamiento del sector en el primer semestre por la recuperación de otros mercados como Turquía, Túnez o Egipto.

Más allá de ello, el Spain Investors Day ha dejado un rifirrafe entre un inversor y la ministra de Industria. Durante el turno de preguntas, le han reclamado, en público y frente a otros 150 inversores y más de 40 empresas, que «no hagan declaraciones sobre el automóvil que generen tensiones». Una referencia a la titular de esta cartera y también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Tras ello, Maroto no ha dudado en responder que no puede controlar lo que dicen o no sus compañeros en el Gobierno. «Cada uno es autónomo en las declaraciones que hace», ha comentado, para acto seguido reconocer que han «generado incertidumbre» en el sector y que «la comunicación ha sido mala». Un mea culpa de la ministra respecto al sector del automóvil, aunque ha destacado que ella es «prudente» en sus afirmaciones.