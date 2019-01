Vídeo: La Cámara de los Comunes votará una moción de no confianza contra el Gobierno de May

Los escenarios que se abren en el laberinto del Brexit tras el 'no' del Parlamento al acuerdo de May con la UE El plan de ruptura que alcanzó la premier con la Unión Europea no ha recibido los apoyos suficientes en la Cámara de los Comunes y ha sido tumbado con 432 votos en contra frente a 202 a favor