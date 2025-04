Metropolitan mejora su forma con un plan de internacionalización

La cadena de gimnasios Metropolitan , que cuenta con 22 centros distribuidos por toda España, ha iniciado un plan de internacionalización con el que pretende implantarse en las principales ciudades del mundo. El primer destino elegido ha sido Niza , donde a finales de diciembre inauguraron un complejo de 3.500 metros cuadrados ubicado en el centro comercial Cap 3000, que recibe seis millones de visitas anuales. La inversión, entre gastos de construcción y equipamientos, ha ascendido a cinco millones de euros.

Javier Pellón , consejero delegado de la compañía, explica que el mercado francés es de gran dificultad , tanto por las trabas administrativas como por el estadio incipiente en el que se encuentra allí el segmento premium dentro del sector del «fitness» y el bienestar. «El usuario español está mucho más informado, tiene mucha más oferta y es un usuario maduro. En cambio, el mercado francés no tiene una oferta premium muy extensa, la mayor oferta es low cost», señala.

Centrarse en un nicho poco explorado siempre conlleva riesgos, pero Pellón prefiere quedarse con las oportunidades que les puede brindar. «Creo que va a ser enormemente positivo y va a despertar los ojos al mercado francés. Como no hay oferta, no saben que existe y lo que no existe no se puede valorar, pero una vez que vean un servicio premium maduro va a ser un acontecimiento espectacular», defiende el consejero delegado. De hecho, en tan solo un mes ya han recibido 3.000 preinscripciones .

En 2020 se implantarán en Bogotá (Colombia) y, a nivel nacional, abrirán nuevas instalaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián. Otro objetivo que se marcan es aterrizar en grandes metrópolis fuera de nuestras fronteras como París, Londres o Nueva York, con lo que esperan superar los 30 centros . «Posiblemente sobrepasemos los 100 millones de facturación y los 120.000 usuarios con estas aperturas», afirma Pellón, cuya empresa facturó 90 millones en 2018 y suma en la actualidad 90.000 clientes.

Metropolitan completa su oferta deportiva con espacios de «coworking» donde los usuarios pueden trabajar y socializar

Dicen desde la cadena española fundada hace 30 años que están muy ilusionados en desarrollar el segmento que denominan «familiar premium» , con el que quieren integrar, dentro del mismo lugar, actividades orientadas tanto a los niños como a los padres. Un concepto que ya han puesto en marcha en los centros de La Coruña y Zaragoza.

En su voluntad de innovar, también han desarrollado espacios de «coworking» para favorecer la socialización de los clientes. «Hay gente que se pasa muchas horas en el club y tiene aquí la oficina. Ya no estás ofreciendo solo actividad física, sino un intangible poderosísimo. Es despojarse de la ropa del gimnasio para crear un concepto donde la actividad física es un elemento más y no el primordial », comenta Javier Pellón. Y puestos a diversificar, Metropolitan lanzará en 2020 una línea de ropa deportiva , que se podrá adquirir tanto a través del canal online como en los corners habilitados en algunos de sus principales centros.

Sin miedo a una posible recesión

Los síntomas de debilidad de la economía española no han impedido que Pellón afronte cargado de optimismo las líneas maestras de su plan estratégico. ¿El motivo? La crisis de 2008 les demostró que son solventes y que en tiempos de grandes tempestades, su negocio sale a flote.

«Crecimos más porque creímos en nuestro proyecto. No bajamos los precios, mejoramos nuestros servicios y desgraciadamente nos quedamos casi solos en nuestro segmento», cuenta el consejero delegado de Metropolitan, que destaca una de las grandes fortalezas de la compañía: « Casi todas las inversiones las acometemos con autofinanciación o con partners , con lo cual cuando viene una crisis esa estructura financiera es fundamental. Si no tienes un apalancamiento, de alguna forma estás en posición de aprovechar oportunidades, que es lo que nos pasó a nosotros».

Del 2008 al 2013 -asegura Pellón-, contrataron a 500 trabajadores, hasta llegar a los más de 1.200 que tienen hoy en día , una plantilla que prevén ampliar en otros 500 empleados este año.

Las cuotas anuales de Metropolitan se mueven en torno a los 80 euros, aunque Pellón asegura que en los momentos de dificultad económica, cuando la población lo pasa mal, compensa pagarlo. «La experiencia nos indica que cumplimos una función social. Cuando una persona se queda en paro, por lo que le puede costar un café y medio al día tiene la opción de pasar en el centro toda la jornada y no quedarse en casa pensando en lo que mal que lo está pasando», argumenta.

Javier Pellón, consejero delegado de Metropolitan Más que gimnasios Javier Pellón (Madrid, 1955), licenciado en Derecho y con un MBA, nunca pensó que se dedicaría al sector del «fitness», aunque hay una circunstancia personal que resultó determinante: su faceta como jugador profesional de squash -fue tres años el número uno de España- le hizo fijarse en que las instalaciones deportivas «no tenían ningún cuidado». «Yo pensaba: “Esto hay que cambiarlo”», recuerda el consejero delegado de Metropolitan. Dicho y hecho. Las instalaciones de su enseña, como él mismo define, se asemejan más a hoteles de cinco estrellas que a gimnasios.

