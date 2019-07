Mercadona desembarca en Portugal

Allí donde se despliegan las playas de Salgueiros, Pedras Amarelas y Lavadores… en la zona de Canidelo, con unos pujantes niveles de poder adquisitivo solo cinco kilómetros al este de Oporto, Mercadona da un paso histórico a través de su expansión internacional. Así las cosas, su primer establecimiento en suelo luso abre sus puertas este martes 2 de julio. Mercadona espera abrir hasta 150 en «los próximos años».

Con una inversión inicial de 160 millones de euros desde hace tres años, el gigante valenciano de la distribución desembarca en Portugal con vistas a conquistar el mercado del país vecino, donde el margen indica que el éxito económico está a la vuelta de la esquina. Mucho más si tenemos en cuenta que, al otro lado de la frontera, el desarrollo no deja de crecer.

Portugal está de moda y las posibilidades de negocio han aumentado en progresión geométrica, de modo que la compañía dirigida por Juan Roig no ha querido desaprovechar la oportunidad de extender su liderazgo al conjunto de la península ibérica.

La firma comienza por el norte y, de hecho, el punto de partida en Vila Nova de Gaia, donde se ubican las bodegas del famoso vino de Oporto, marca la antesala para otras inauguraciones en la segunda ciudad del país vecino, en Braga y en Aveiro.

También han puesto en un bloque logístico en la localidad de Póvoa de Varzim y un centro de coinnovación en Matosinhos, donde ha testado los productos con más de 2.000 consumidores para adaptar su surtido a las costumbres lusas.

Con cerca de 900 trabajadores en la actualidad, Mercadona se propone alcanzar una plantilla de unos 1.100 antes de final de año, con un desembolso adicional de otros 100 millones de euros en este 2019.

Más de 300 proveedores locales mantienen ya relación con la empresa, que ha realizado compras por valor de 203 millones de euros con el fin de que todo esté a punto para el día D y la adaptación a la realidad del consumo autóctono sea un hecho palpable desde el primer momento, sobre todo si valoramos que los portugueses llevan años acostumbrados a la sucesión de ofertas concretas.

«Hoy es un día histórico para Mercadona», señaló el presidente del Consejo de Administración, Juan Roig, exultante ante las perspectivas que se abren en territorio tan próximo.

Con una superficie comercial de 1.800 metros cuadrados, el supermercado de Canidelo representa el arquetipo del ‘nuevo modelo de tienda eficiente’, ya implantado en la Comunidad Valenciana y que apuesta por una gestión caracterizada por una mayor excelencia y sostenibilidad.

Las oficinas en Lisboa completan la presencia del icono empresarial español, con el objetivo puesto en los años 2020 y 2021, pues el desplazamiento hacia la capital portuguesa se encuentra entre sus planes prioritarios, de acuerdo con el programa previsto.

Competidores a la defensiva

La llegada de Mercadona a Portugal ha puesto en jaque a sus dos principales competidores locales, acostumbrados a repartirse el mercado de la distribución y que ahora tendrán que ponerse definitivamente las pilas. Sonae gestiona los supermercados Continente y Jerónimo Martins hace lo propio con Pingo Doce y la cadena de tiendas Amanhecer.

A estas empresas no les queda más remedio que renovar su estrategia, si no quieren perder cuota a gran velocidad. De hecho, las peculiaridades lusas no tienen por qué ser inamovibles y ambas firmas se echan a temblar por la presencia de Mercadona. Lo mismo ocurre con Mini Preço, filial portuguesa de Dia.

Entre las excepciones que no se contemplan en España, destaca la apertura comercial el 1 de mayo, Día del Trabajador.