Caso Bankia: las verdades del barquero desde el pecado original

María Jesús Pérez SEGUIR Actualizado: 04/10/2020 01:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Espejito, espejito mágico

Espejito, espejito mágico ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Si no arranca Madrid, la economía tampoco

Si no arranca Madrid, la economía tampoco ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La «v» de ¡váyanse!

LA leyenda de don Tancredo como símbolo de la valentía surgió a finales de 1899 en la plaza de toros de Valencia, cuando Tancredo López Martín hizo por primera vez la estatua, vestido de blanco con ropas cómicas de la época, esperando a la salida de chiquero. El toro creía que la figura blanca era de mármol y no la embestía convencido de su dureza. Una osadía que le catapultó a los mejores carteles taurinos cerrando ya el siglo XIX. ¡Ay si Rodrigo Rato hubiese seguido las enseñanzas tancredistas allá por 2011 cuando presidía Bankia! Pero no, decidió sacarla a Bolsa y el Gobierno ZP no solo le embistió, le vapuleó y le corneó. Pero bien. Puritita cuestión de Estado.

La decisión se anunció en la presentación de resultados de 2010 a finales de enero de 2011. Pero la oficiosa la tomó Rato nada más terminar la comparecencia de Elena Salgado, a la sazón ministra de Economía, al anunciar que las Cajas o salían a Bolsa y/o buscaban inversores o el Gobierno entraría en su capital -¡qué manía tienen los socialistas con este tema!-. A Rato entonces le quedó meridianamente claro dos cosas y así se lo hizo saber a sus más íntimos: «van a por nosotros», y «o salimos a Bolsa o se nos meten en casa y nos convierten en marionetas de sus decisiones». Ese día, Rato estaba en la cuna del castellano, en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, eso sí, muy escéptico, porque, aunque quería salir a los mercados, cierto, ¡no podía haber momento peor! pero ni el Gobierno ni JP Morgan querían retroceder.

Y es que el pecado original no fue propiedad única de Rato. La responsabilidad de aquella decisión fue coral. El Ejecutivo ZP fatalmente consideró que la mejor forma de gestionar la presión que los mercados ejercían sobre España y su banca, como consecuencia de la crisis económica mundial, era hacer que las Cajas de Ahorros cotizaran en los mercados, y, para ello, se crearon distintas fórmulas, entre estas los SIP o «fusiones frías». Así, BFA -la unión mediante un SIP del negocio bancario de siete cajas españolas, entre ellas, Caja Madrid y Bancaja- se constituyó el 3 de diciembre de 2010 y comenzó a operar el 1 de enero de 2011. BFA heredaba la actividad financiera y bancaria que hasta ese momento realizaban las Cajas, además de quedarse con el ladrillo que acumulaban esas Cajas, con la idea de que Bankia pudiera salir a Bolsa sin esos activos tóxicos. Un disparate, visto lo visto. El momento, lo dicho, el peor posible, de hecho el Gobierno paró la salida de la pública Loterías, por ejemplo.

Pero existía el compromiso «absurdo» de convertir a las Cajas en entidades cotizadas, porque ni su gobierno corporativo, ni su estructura de capital, finalidad del negocio, ni su carácter fundacional hacía pensar que esas operaciones fueran un éxito. De hecho, hoy, las que cotizan van renqueantes, las que no cotizan se resisten como gato panza arriba, y España ha perdido una forma de financiación estable que aportaba 2.000 millones anuales a sostener su tejido social.

¿El inductor de la maniobra? Alguien que tras 30 años con el sueño financiero en mente ha terminado por hacerlo realidad: la gran Caja de Cajas, con la reciente fusión de Caixabank con Bankia. Con 18 exCajas en sus tripas. Isidro Fainé, que después de intentarlo por primera vez dos décadas antes -con José Vilarasau, en la presidencia de La Caixa-, en 2010 desde la CECA redactó las opciones para la transformación de las Cajas, con el apoyo de Salgado y... ¡de Rato! Por aquel entonces este es nombrado presidente de Caja Madrid y ayuda a Fainé a lograr la presidencia de la patronal, una vez que Isidro le trae a España desde el FMI, haciéndole consejero de Criteria. Hoy por ti, mañana por mí, que diría aquel.

Dicho lo cual, la salida a Bolsa se ha demostrado esta misma semana, con la absolución de los 34 encausados -entre ellos Rato-, que se hizo técnicamente como se debía y con todos los apoyos posibles, incluidos los bancos asesores, y con la «invitación» del Gobierno socialista al resto de bancos y empresas a invertir en Bankia. Por cierto solo se resistió Francisco González, entonces presidente de BBVA. Por tanto no se produjo estafa de los administradores, que cumplieron con los preceptos legales, con el respaldo del Banco de España y la CNMV.

Hoy, en marcha ya la onírica gran Caja de Fainé, mención aparte ocupa la presencia de Caixabank en las compañías participadas actuales y en aquellas donde, ya en calidad de banco bandera de España, deberá participar. Bien para poner en valor, bien para obtener retornos directos vía dividendo, o ya sea para sostener una presencia institucional allá donde un Gobierno no debe sentar sus intereses de manera declarada. Fainé, pues, tendrá voz y voto en los órganos de gobierno de lo más granado del tejido empresarial patrio. Y es ahí donde empezará el baile de consejeros supuestamente independientes y externos que, en verdad, veremos si solo velan por sus intereses externos independientemente de quién mande. Aunque Don Isidro no necesita a ninguno de esos que dicen poner paz entre la empresa y La Moncloa, «bandoleros» del trato que todo lo convierten en enfrentamiento.

Caixabank deberá tener tranquilidad de ánimo para sostener como nunca la viabilidad de un tejido productivo herido de gravedad, y atar en corto a la Europa más cainita que ve en la crisis una oportunidad para «okupar» el sur y hacer bueno el tópico de que España es solo un país para jubilarse, doblando voluntades políticas a golpe de unos fondos de ayuda que se enseñan y se guardan como trileros de la reconstrucción. Y hablando de Sánchez, que le pregunten cómo se las han hecho pasar en Bruselas hace unas horas, recordándole que aún no toca eso de cobrar y que ya se verá. Mejor ser don Tancredo que el «torpe» toro.