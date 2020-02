El Gobierno restringirá la publicidad del juego online a una franja horaria de 1 a 5 de la madrugada Alberto Garzón quiere aprobar en las próximas semanas un real decreto que desarrolle la Ley del Juego de 2011 en lo que se refiere a regulación de los anuncios en radio y televisión

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 05/02/2020 13:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras semanas sin una agenda pública definida, Alberto Garzón empieza a mover ficha dentro del Ejecutivo. El nuevo titular de Consumo quiere restringir la publicidad del juego online a una franja de cuatro horas, que iría de 1 a 5 de la madrugada, para que solo se emitan anuncios en emisoras de radio y canales de televisión dentro de ese horario concreto. Fuentes del Ministerio de Consumo explicaron que Garzón prepara un real decreto «muy amplio» que desarrolle la Ley 13/2011 de regulación del juego y que se ceñirá -de momento- de forma exclusiva a la regulación de la publicidad digital de actividades de azar y apuestas.

Esta primera medida -que se sumará a otras que se irán anunciando- será trasladada por Garzón a partir de mañana jueves en una ronda de diálogo con agentes económicos y sociales que forman parte del Consejo Asesor de Juego Responsable (CAJR) y mediante otras reuniones con las patronales del sector y directivos de medios de comunicación.

Desde el Ministerio de Consumo aseguran que el objetivo principal es proteger a los menores y frenar «un problema de salud pública», pero admiten que hay que ir poco a poco y que «no se puede llegar con el martillo». Así, las próximas medidas que Garzón quiere incluir en el real decreto irán enfocadas a una restricción solo horaria y no se tratarán temas como prohibir la participación de personajes famosos en los anuncios de este sector.

Tampoco está previsto que se regulen próximamente aspectos como la apertura de las casas de apuestas solo de noche o el veto a la hora de situar estos locales cerca de colegios. No obstante, fuentes de este ministerio de reciente creación puntualizaron que el objetivo final del titular de Consumo es regular en base al acuerdo de coalición firmado entre Unidas Podemos y PSOE, donde se rubricó el compromiso de unificar los horarios de apertura de los locales de apuestas en las diferentes comunidades autónomas.

Desde el Ministerio de Consumo no han precisado si esta medida en estudio afectará también a la publicidad del juego público ni tampoco la fecha concreta en la que se espera aprobar la nueva normativa, aunque han asegurado que tienen previsto que sea «en las próximas semanas».

A favor de una norma «paritaria»

Desde la patronal de empresas del juego privado Cejuego han rechazado realizar declaraciones sobre este anuncio «por respeto» a la reunión de mañana con Garzón. En una entrevista con ABC realizada a mediados de enero, el director general de la patronal de empresas del juego privado Cejuego, Alejandro Landaluce, aseguraba estar a favor de una regulación de la publicidad del juego digital y aseguraba que es una medida que llevan reclamando desde hace nueve años y que los diferentes gobiernos han ido dejando en un cajón. «Desde 2011, estamos pidiendo al Gobierno que regule la publicidad del juego, no una prohibición total, ya que es necesario que haya anuncios para que la gente conozca las plataformas legales y no se vaya a jugar a las ilegales», señaló entonces Landaluce.

Sin embargo, en Cejuego han insistido en varias ocasiones en la necesidad de que la nueva regulación no se ciña solo al ámbito del juego privado online y de que afecte también al juego público. Por ello, exigen una norma «paritaria» que regule también los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y de la ONCE e incluso han llegado a decir que recurrirán a Bruselas en caso de que no se legisle de forma equitativa la publicidad del juego privado y la del público.