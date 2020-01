Cejuego: «Si el juego es legal, el Gobierno no lo puede limitar a funcionar solo desde las 10 de la noche» El director general de la patronal de las empresas de juego privado, Alejandro Landaluce pide al nuevo Ejecutivo que regule la publicidad de forma «paritaria» para que afecte también al sector público

La nueva coalición de Gobierno se ha comprometido a aprobar de forma urgente una norma que limite los juegos de azar. Al titular del recién creado Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, se le ha encomendado la regulación de la publicidad online y la unificación de los horarios en las casas de apuestas, para que se abran solo a partir de las 10 de la noche en todas las comunidades autónomas. Ante esta coyuntura, el director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) - la patronal de las empresas privadas del sector-, Alejandro Landaluce, explica en una entrevista que llevan nueve años pidiendo una regulación de la publicidad del juego digital, pero que tres Gobiernos diferentes han eludido la aprobación de estas normas. Asimismo, Landaluce señala que los nuevos miembros del Ejecutivo se sorprenderían si se sientan a analizar y dialogar con ellos y comprueban que están de acuerdo en «la mayor parte de cosas»

¿Han contactado ya con el nuevo titular de Consumo?

Le hemos mandado una carta de felicitación, la idea es hablar con todos para entendernos y entenderlos. Nosotros queremos un juego sostenible: llevamos 40 años y queremos seguir otros 40 más. Decidnos qué queréis como sociedad y lo cumplimos, pero dejadnos que os digamos dónde están las dificultades, ya que somos los profesionales. Dejadnos que pongamos un sistema de reconocimiento facial de menores para que no entren en los salones, dejadnos que seamos parte de la solución. No queremos estar al lado de un colegio, pero si llevamos años instalados y nos abren uno cerca, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el bingo del Canoe de Madrid tiene 150 empleados y si abren una academia o colegio cerca, tendrás que echar a 150 personas a la calle. Por eso, pedimos trabajar juntos con la Administración y explicar la situación a los políticos nuevos. Todo lo que se apruebe tiene que estar justificado y ser proporcional, algo que no ocurre con la medida de abrir los salones de juegos solo desde las 10 de la noche. En primer lugar, únicamente las comunidades autonómas tienen competencias para aprobar esta medida y por otro lado, es muy fácil que en un par de años, la Justicia la eche para atrás. Si el juego es legal, el Gobierno no lo puede limitar a funcionar solo desde las 10 de la noche.

¿Están a favor de la regulación de la publicidad digital?

Tiene que haber mucho diálogo y también mucho análisis, ten en cuenta que la inmensa mayoría de las competencias son autonómicas y después de 40 años hay una renovación constante en el personal que dirige el juego en las diferentes comunidades, suele ser gente que viene con una serie de ideas y que cuando se mete en el mundo del juego ve otra realidad. El Estado tiene una competencia muy limitada sobre el sector del juego, con control sobre el online, Selae y la ONCE. Cuando se legalizó el juego presencial en 1977, todas las competencias se dieron a las comunidades autónomas. Desde 2011, estamos pidiendo al Gobierno que regule la publicidad del juego, no una prohibición total, ya que es necesario que haya anuncios para que la gente conozca las plataformas legales y no se vaya a jugar a las ilegales.

¿Por qué tipo de medidas concretas apuestan desde la patronal?

En el juego online tiene que haber publicidad, pero ahora es agresiva y en todos los horarios y que ocurra esto no es bueno para nuestra imagen. La publicidad tiene que ser más reducida y además, se deben respetar los horarios de protección a menores. Los mensajes tienen que ser más institucionales y no inducir tanto a jugar y eliminar frases como «jugar te va a cambiar la vida». También estamos en contra de la vinculación de personajes famosos en los anuncios de juegos de azar. Sin embargo, no estamos a favor de prohibir la publicidad, en línea con lo que ocurre con el alcohol y el tabaco, ya que no es lo mismo. El juego no es una adicción de sustancia, sino una posible adicción conductual en la línea de las compras compulsivas, la utilización redes sociales, las nuevas tecnologías o el sexo.

¿Por qué no se han regulado antes los anuncios del juego digital?

Entendemos que hay varias causas, los tres gobiernos que hemos tenido desde la aprobación de la Ley 13/ 2011 hace nueve años por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se han enfrentado a intereses de diferentes sectores, pero el principal motivo tiene que ver con el monopolio del Estado sbre el juego. No hay olvidar que Loterías y Apuestas del Estado (Selae) es la empresa pública más rentable; son juez y parte, se ven atrapados. Pero en esta legislatura creo que sí va a salir porque hay mucha presión social y ellos mismos, desde fuera, han metido esta presión. No hay posibilidad de marcha atrás. Por ello, pedimos que la nueva norma sea paritaria, no puede ser solo para el juego privado online y que el juego público se quede igual que está, desde Europa no lo entenderían. Recurriremos a Bruselas en caso de que no se legisle de forma equitativa la publicidad del juego privado y la del público.

Cada vez hay más casas de apuestas en las ciudades, ¿se juega hoy más que nunca?

Se juega menos que hace unos años, aunque la percepción es que se juega más y esto se ha acabado imponiendo como la única realidad. La facturación bajó durante los años de juego y a partir del 2014, cuando la crisis cede, empezamos a crecer de nuevo. Pese a ello, ahora hay más alarma por la publicidad agresiva, el crecimiento de las casas de apuestas por la transformación de la oferta ya que a la vez bajan los casinos y las máquinas tragaperras en bares. Es verdad que juega más gente, pero se gasta menos dinero y las cantidades son muy pequeñas. Hay mucha más alarma que realidad, pero queremos sensibilizar a la sociedad de ciertas cosas. Ha cambiado la oferta con unos locales de juego multioferta de ocio, mientras que los bingos casi han desaparecido y también han bajado los casinos y las máquinas en bares y cafeterías. Sí han subido el juego online y las casas de apuestas, que crecen a doble dígito.

Sin embargo, la sociedad no percibe que hayan caído los bingos, casinos y máquinas de hostelería, solo ve que han subido las casas de apuestas. A ello se une la publicidad constante, que no se distingue si es online o de casas de apuestas presenciales.

¿Es real la sensación de que en Madrid proliferan las casas de apuestas?

Madrid no hizo una planificación sobre el sector. En el 2004, Cataluña y otras comunidades -Madrid a partir de ahora- hicieron una planificación que consistía en poner una separación mínima entre locales o limitar las licencias concedidas y desde entonces no ha aumentado el número de salones. No quiere decir que se juegue menos en Cataluña, se juega más que en Madrid, pero en la primera hay 125 salones mientras que en Madrid hay más de 600. En Madrid, al no poner limitaciones ni distancias, se sitúan todos los locales en las arterias comerciales. Todos los bajos desde Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos están ocupados; hay que tener en cuenta que Madrid siempre ha sido muy liberal. Si no te ponen limitaciones, sitúas tu local en las avenidas y calles principales. No puedes pedir a un sector que se autorregule, a pesar de que la proliferación de las casas de apuestas nos perjudica visualmente. Esta concentración de salones de juego en una serie de arterias comerciales unida al exceso de publicidad ha provocado que la sociedad piense que el sector del juego no está regulado a pesar de que el nivel de ludopatía en España es el tercero más bajo de Europa.

Algunas asociaciones vecinales denuncian que la mayor parte de locales de apuestas se abren en barrios deprimidos

Hace poco cruzamos datos del número de salas de juego en la comunidad de Madrid con el el número de habitantes para calcular la desidad de juego y el resultado demostró que hay más salas de juego donde hay más gente, no en las zonas deprimidas. Estos mismos datos los enfrentamos a la renta per cápita y el gráfico final reveló que la apertura de los salones no tiene nada que ver con la renta; sino que tiene ver con la población y evidentemente, con situarlo donde puedes pagar un alquiler.

¿Piensan que con el nuevo Gobierno van a aumentar la incertidumbre para los inversores y la economía?

No lo sé, ya que cuando se está en campaña electoral, se dicen una serie de cosas que luego no puedes poner en práctica cuando tienes conocimiento del sector. Además, hay una serie de requisitos dentro de la UE que no se pueden saltar ya que influye el déficit, los impuestos, el paro... Todo eso se revisa.