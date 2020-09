Francisco Verdú: «El caso Bankia ha destrozado mi vida profesional» El ex consejero delegado de Bankia rechazó las tarjetas «black» de Blesa y Rato y ahora también ha resultado absuelto en la gran causa de la crisis financiera

Si hay un directivo de la Bankia de la crisis cuyo nombre está libre de toda duda es el de Francisco Verdú, ex consejero delegado. El hombre que rechazó las tarjetas «black» de Blesa y Rato y que ahora también ha resultado absuelto en la gran causa de la crisis financiera. Un ejemplo de banquero que no sucumbió al dinero fácil de las tarjetas opacas que le ofrecieron; sin embargo, sí ha tenido que soportar la «pena de telediario» y la foto en el banquillo de la Audiencia Nacional esta vez. Desde su nueva vida en el extranjero -ahora está en Ginebra (Suiza)- relata a ABC cómo encaja la sentencia, lo que ha supuesto para él y cómo ahora puede empezar a ser «libre». El siempre inocente Francisco Verdú.

«El caso Bankia ha destrozado mi vida profesional. Yo tenía una carrera, tenía un recorrido profesional. Después de ocho años esto ha mermado mi vida profesional... y también a nivel económico. He tenido que buscarme la vida fuera de España», señala.

Él mismo dimitió de su cargo en 2012 cuando resultó imputado. Entonces, empezó su calvario. «Aunque estaba tranquilo y conocía mis circunstancias, tienes todo en la cabeza y te quita espacio de libertad. Es una liberación», comenta. No tiene reparos en referirse a este caso como «una pesadilla». La realidad es que su llegada al banco era toda una oportunidad profesional tras varias décadas en el mundo financiero: Banco Vizcaya, Argentaria, Banca March... Se hacía con un cargo de mucha responsabilidad a nivel de negocio, como número 2 de Rato. Su estancia en el banco se cuenta por meses ya que aterrizó en 2011, justo antes de la salida a Bolsa, y se marchó alrededor de un año después, ya con el caso en los tribunales. Su imputación fue el detonante de su salida, pese a que cuando llegó José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia pudo mantener su cargo.

Esta pesadilla, estos años de proceso judicial, le ha llevado a, según cuenta, rechazar «ofertas muy importantes en banca» ya que no podía entrar a la dirección de ninguna entidad con el lastre de la imputación y posterior acusación. No en España sino en otras partes del mundo, al otro lado del charco, con puestos de alta dirección. Primero necesitaba que se aclarara su horizonte judicial, del que no tenía ninguna duda porque su labor era la de gestionar el negocio y no las cuentas. Ahora está tranquilo, casi podría decirse que de celebración, arropado por familia y amigos. Ni todo se hizo mal en Bankia esta década pasada, ni todos cometieron delitos en la entidad.

Futuro profesional

Una vez asimilada la sentencia y estudiado a fondo lo que viene por delante, Verdú explica que pensará para sus adentros para ver qué hace con su futuro profesional. Es un hombre de banca, y esa es su vida. «Cuando uno se quita la pesadilla de encima tiene que recuperar ilusiones y proyectos», detalla. Todavía no es tiempo de ver opciones laborales y su posible regreso a España -o no-; su escenario ahora está mucho más despejado que estos ocho años entre imputación y acusación.

Le esperan semanas de relajación con familia y amigos como él mismo dice; ya habrá tiempo de volver a pensar en la carrera. Eso sí, no todos «sobreviven» a un periplo judicial de estas características; en su caso lo ha hecho, y refuerza que su nombre nunca ha estado manchado en Bankia. Ni tarjetas «black» ni falsedad contable. «Tienes esa espada de Damocles que te impide llevar una vida normal», dice, resignado, pero también esperanzado por lo que viene.