Estos son los inconvenientes del teletrabajo «forzoso» durante el confinamiento

El trabajo desde casa ha pasado de ser una opción residual para las empresas españolas a convertirse en una fórmula necesaria para garantizar la prestación de los servicios y seguir con la actividad durante la crisis del coronavirus . Pero cambiar la oficina por las ... cuatro paredes del hogar es un desafío que, tras dos meses de confinamiento, empieza a pesar entre los empleados. Despachos improvisados, jornadas que se alargan más de lo previsto, niños que corretean alrededor del escritorio en busca de ayuda con los deberes o de unos minutos de atención… son muchos los obstáculos diarios que tienen que superar distintos profesionales desde que el teletrabajo irrumpió en sus domicilios sin previo aviso y sin dejarles apenas margen de aprendizaje. Si antes de la pandemia la idea de desempeñar las funciones a distancia parecía repleta de bondades, su adopción en tiempo récord ha dejado también al descubierto los aspectos más negativos.

«Lo que hemos realizado ahora yo no lo llamaría teletrabajo, ha sido resolver una situación de emergencia. El teletrabajo implica acondicionar espacios, que toda la infraestructura tecnológica funcione bien, que la plantilla trabaje más por objetivos. En definitiva, requiere una planificación », aclara Manel Fernández Jaria , profesor de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y especialista en bienestar en el trabajo. Esa falta de planificación debido a unas circunstancias tan excepcionales donde la prioridad era frenar los contagios ha traído consigo ciertos fallos . «Como las personas no han tenido un proceso de adaptación y una mentoría, no han sabido organizar su tiempo y han estado hiperconectados. Teletrabajar de manera eficiente no significa trabajar más sino ser ultra productivo», destaca Fernández.

Sobre el papel está todo claro. Es en la práctica donde surgen los problemas. Los empleados españoles prolongan dos horas más cada día su jornada de teletrabajo durante el encierro , según datos del proveedor de servicios VPN NordVPN. «Todo el mundo sabe que permaneces en casa y estás disponible, pero no deberíamos tener las herramientas de trabajo abiertas las 24 horas», sostiene Ester López , directora de Recursos Humanos de Adecco Outsourcing. ¿Cómo podemos conseguirlo? «El truco está en fijarnos cosas para cuando acabemos, como dar un paseo. Si lo anotamos en un calendario, igual que hacemos con las reuniones, seremos más estrictos a la hora de cumplirlo», dice.

Y es que, pese a su apariencia inicialmente inocua, la superposición de la actividad laboral en el entorno doméstico «puede originar disfunciones en el contexto de la relación profesional, habida cuenta de la confusión de tiempos y espacios que, se aventura posible, no ofrezcan toda la nitidez necesaria en el deslinde de los momentos de laboralidad y descanso», tal y como afirma Alia El-Hajje Santana , profesora de Derecho en la Universidad Europea de Canarias, que recuerda que la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 ha incluido un par de artículos que defienden al trabajador ante este tipo de problemáticas. «El artículo 88 reconoce el derecho a la desconexión digital , es decir, a no responder a las llamadas, mensajes o correos recibidos fuera de la jornada. Es un derecho del trabajador a no responder, no una prohibición a la empresa de enviarlos», subraya y añade que ese mismo derecho aparece regulado también en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores.

Otra de las razones que han lastrado el buen desempeño del trabajo desde casa ha sido la presencia de los más pequeños por el cierre de los centros educativos. «En condiciones normales, deberíamos adaptar nuestro horario a los tiempos en que los niños están en el colegio, pero ahora nos encontramos en emergencia y hay que atender todo lo que podamos, lo cual es una fuente importante de estrés », constata Manel Fernández, de la UOC. Y ya hay datos que apuntan en esa dirección. Según un estudio de IESE Business School, más del 40% de los españoles se sienten muy estresados por el trabajo en remoto durante el confinamiento. En concreto, el 43% de las mujeres y el 41% de los hombres se muestran así.

Visicitudes, eso sí, provocadas por la manera apresurada en que se ha abrazado esta modalidad laboral . «Muchas se solventarán cuando el teletrabajo sea una decisión voluntaria por parte del empleado tras contar su domicilio con un espacio acondicionado para trabajar, así como haber recibido la formación necesaria tanto en el conocimiento de las herramientas tecnológicas como de prevención de riesgos laborales», apunta Arancha de las Heras , profesora de Derecho del Trabajo y presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

Freno a la creatividad

Al margen de las dificultades surgidas al calor de un teletrabajo forzoso , esta fórmula tiene también su lado negativo. Como explica Jesús Labrador , profesor de Psicología del Trabajo y Organizaciones en Comillas ICADE, «en la oficina hay un intercambio de información muy rico. No hablamos solo de los chistes sobre el partido de fútbol, sino de información relevante y de conocimiento que puede ser generado por esas conversaciones casuales que se tienen en la máquina del café ». Gigantes como IBM o Yahoo, que implantaron en su día el teletrabajo, tuvieron que dar marcha atrás al constatar que penalizaba la creatividad. «Esa socialización más difusa en muchos casos es muy relevante, sobre todo en empresas que se dedican al conocimiento y a la innovación porque ahí es donde surgen las ideas », asegura Labrador.

Sin fecha para el reencuentro presencial con los equipos de trabajo, solo queda tirar de paciencia y controlar los pensamientos pesimistas ante una situación laboral sobrevenida que ha pillado a España en pañales. En el último trimestre de 2019, solo un 7,9% de las personas ocupadas teletrabaja al menos una vez a la semana , según un estudio llevado a cabo por el Adecco Group Institute.

El Banco de España, en un informe reciente, estimaba que podrían hacerlo el 30,6% , llegando al 60% en el caso de los empleados con mayor cualificación. Con motivo de la pandemia, el supervisor nacional constata que un 80% de las empresas ha incrementado el teletrabajo para evitar que su actividad se resienta. «Aumentará el número de compañías que implantarán un modelo mixto que combine trabajo en el domicilio con trabajo en las empresas y que les permita obtener los beneficios de ambas modalidades consiguiendo la flexibilidad buscada por los trabajadores y el control por parte de los mandos intermedios», defiende De las Heras.