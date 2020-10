España e Italia entierran viejas rivalidades para buscar una voz común en la reconstrucción El Foro de Diálogo celebrado esta semana en Roma escenificó el acercamiento en una relación salpicada por los recelos económicos

Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 25/10/2020 01:59h

Por primera vez en mucho tiempo, España e Italia están dispuestas a crear una importante alianza estratégica, para defender mejor sus intereses y hacer una Europa más fuerte, dejando atrás sus viejas rivalidades, celos y a veces ciertas malas artes, sobre todo por parte de Roma en su afán de proteccionismo en ciertos sectores, muy en particular el financiero. Así se ha puesto de relieve en la 17ª edición del Foro de Diálogo España–Italia, celebrado el pasado martes en la capital italiana, clausurado por los respectivos jefes de Gobierno, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, tras su breve paseo por los Foros Imperiales. Next Generation EU, el innovador instrumento europeo para responder con programas estratégicos al desafío del Covid-19 y acelerar la transición verde y digital, fue el tema clave de la discusión del Foro Italia-España, abierto a todas las tendencias, coordinado desde su creación por el exprimer ministro Enrico Letta, decano del prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), y el exdiputado de CiU Josep Antoni Duran Lleida.

«Después de años de competición inútil y destructiva entre España e Italia, ha llegado la hora de que construyamos una alianza estratégica por una Europa más social y más mediterránea», dijo Enrico Letta, quien aseguró que era la primera vez que observaba un sincero espíritu para una alianza estratégica. Las viejas rivalidades parecieron sepultadas por la sintonía que mostraron Conte y Sánc hez en los temas de fondo y en sus formas amistosas para dirigirse el uno al otro: «Mi amigo Giuseppe», «il mio amico Pedro», repitieron en varias ocasiones. Lejos queda la antipatía mutua que se tenían Rajoy y el exprimer ministro Renzi, aunque este públicamente hablara de «mi amigo Rajoy».

La nueva alianza España-Italia se asentó con la batalla por el Fondo de Recuperación, en la que Conte contó con el decidido apoyo de Sánchez, y la ayuda fundamental de Francia, los países más afectados por la pandemia. Decisivo fue también el respaldo de Alemania. Pero frente al tradicional eje franco-alemán, surgió el de España e Italia, dos países que representan la cuarta parte de los habitantes de la UE. Ambos fueron el motor del cambio que se produjo en la política europea en junio. Roma-Madrid constituye hoy un importante contrapeso de París-Berlín, algo por lo que hace muchos años clamó entre otros, sin éxito, el exprimer ministro Romano Prodi.

Más fuertes

«El reforzamiento de la relación entre España e Italia es un valor estratégico también para Europa», dijo Conte, quien exigió que el instrumento «Next Generation EU debe partir desde el primero de enero 2021; las empresas deben tener un papel clave. Es fundamental actuar de inmediato», dijo el primer ministro italiano. Pedro Sánchez se expresó en la misma línea: «Juntos somos más fuertes y hacemos más fuerte a Europa. En muchas ocasiones nos hemos mirado de reojo con desconfianza y no fuimos capaces de ver el potencial de nuestra relación. Si no llega a ser por la contribución de Italia y España sobre cuál debía ser la respuesta de Europa a esta crisis económica y social por la emergencia sanitaria del Covid, muy probablemente este acuerdo con la Unión Europea (el Fondo de recuperación) no se hubiera materializado con la envergadura que se obtuvo en el pasado mes de junio. Por eso me parece importante esta cumbre, porque juntos hacemos a nuestras sociedades y al proyecto europeo más fuertes».

Precisamente, en la apertura del Foro, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, destacó que «la respuesta del Next Generation EU por entidad es superior a la del Plan Marshall y representa el carácter excepcional de este momento. Casi la mitad del Fondo de recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, entre préstamos y dinero a fondo perdido, se destina a España (140.000 millones) e Italia (209.000).

Las claves económicas de los difíciles tiempos del Covid las dio el exprimer ministro, Paolo Gentiloni, comisario europeo para la Economía: «La crisis no ha quedado atrás. La velocidad de la recuperación, que fue constante en junio, julio y parte de agosto, comenzó a desacelerarse a mediados de agosto y podría hacerlo aún más. España e Italia son los dos países europeos que han sufrido las consecuencias más graves, ambos están también en el centro de los planes de recuperación».

En el contexto de incertidumbre en el que nos movemos, Gentiloniadelantó lo que nos espera en el futuro inmediato: «Dos cosas son seguras en los próximos meses. La primera es que la crisis y la recuperación coexistirán. Por eso, necesitamos decisiones claras de los gobiernos para supervisar este período. La segunda es que debe mantenerse una política fiscal expansiva en Europa. Los países debemos evitar volver a medidas y lógicas presupuestarias demasiado restrictivas. Si no, el riesgo es una doble recesión». Tanto Borrell como Gentiloni destacaron que esta crisis es peor que la iniciada en el 2008: «La previsión de déficit para la eurozona es del 8,3% y en 2008 fue del 4,1%».

En relación con los fondos europeos, Sánchez aclaró que en los tres primeros años se gestionarán las subvenciones a fondo perdido (72.000 millones), pero no se renunciará a los préstamos, que se utilizarían en una segunda fase: «Es una cuestión de capacidad material para hacer una gestión eficaz del Fondo de recuperación». Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, organizadora también del Foro, se mostró de acuerdo con la orientación de Sánchez, en declaraciones a ABC: «Lo que ha planteado el gobierno no está mal, porque se podría correr el riesgo alto de gestionarlo mal. Nosotros queremos evaluar cómo se va desarrollando. Quizás si se reciben los 140.000 millones de golpe, no seríamos capaces de asumirlos. Sin embargo, 70.000 al principio y luego otros 70.000 sería mejor».