Escrivá abre la puerta a suprimir algunos beneficios fiscales a los contribuyentes

No habrá subida del IRPF en los Presupuesto de 2021, pero el Gobierno sí se plantea eliminar algunas deducciones fiscales, aunque no especificó cuales en concreto. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recalcó este viernes en una entrevista en «Herrera en Cope» que en nuestro país hay demasiadas bonificaciones fiscales. «España es el país de Europa con más beneficios fiscales y hay recomendaciones de organismos internacionales que nos dicen que esto no debe ser así. Es difícil justificar por qué se producen muchas de esas exenciones», indicó.

Escrivá confirmó que se está trabajando en la retirada de bonificaciones fiscales «específicas» y «no de tipos generales» en el IRPF , por lo que pagarían más aquellos que se estuviesen beneficiando de dichas deducciones.

En este sentido, ha señalado que España presenta la «singularidad» de ser el país europeo con más beneficios fiscales que hacen que las administraciones públicas renuncien a ingresos, algo que los distintos organismos también recomiendan cambiar, según ha dicho.

A este respecto, ha recordado que el informe de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) encargado por el Gobierno cifró en hasta 60.000 millones de beneficios fiscales y pone de manifiesto que un «amplio conjunto» de estos no se justifican. Escrivá ha calculado en alrededor de seis puntos del PIB el porcentaje que suponen los beneficios fiscales, por lo que ve una «enorme capacidad» para trabajar sobre ello.

Por el contrario, ha desechado la posibilidad de que puedan producirse aumentos en el IRPF con prontitud, tal y como está recogido en el acuerdo del Gobierno de coalición para las rentas más altas. «No tengo la impresión de que vaya a haber modificaciones en este momento» , ha señalado.

A principios de marzo , el ministro de Seguridad Social ya planteó quitar las desgravaciones en la base imponible del IRPF de la que disfrutan las aportaciones a los planes de pensiones individuales de hasta 8.000 euros al año. Eliminar esa desgravación fiscal supondría un ahorro para las arcas públicas de 2.000 millones de euros.

Subida de impuestos medioambientales

Por otro lado, Escrivá ha confirmado en Cope que el Ejecutivo está trabajando para reforzar la fiscalidad «verde» con la subida de algunos impuestos medioambientales. El titular de Seguridad Social ha explicado que España tiene una fiscalidad medioambiental «muy baja» que la Comisión Europa y otros organismos recomiendan reforzar. «El Gobierno está en eso, algunas de las subidas de impuestos que se han anunciado son fundamentalmente en ese área medioambiental al tener un déficit rente a los países del entorno», detalló.