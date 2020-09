¿Cuánto se cobra ahora durante la baja laboral por coronavirus? La prestación se eleva desde el 60% hasta el 75% y se cobra desde el día siguiente al de la tramitación

Las bajas médicas por positivo en coronavirus son consideradas accidente de trabajo desde el pasado marzo, cuando estalló la pandemia y se decretó el estado de alarma. Este cambio en la ley conlleva que la prestación ascienda al 75% de la base reguladora y que se empiece a abonar desde el día siguiente a su tramitación.

¿Cómo se calcula la cuantía que percibirá el trabajador en baja por covid?

«Las bajas médicas derivadas de Covid son consideradas accidente de trabajo por lo que se calculan en base al 75% de la base de cotización de la nómina del mes anterior a la fecha de la baja», aclara Elena López Franco, graduada Social y asociada del despacho Guillén Bécares. Así, la prestación se eleva desde el 60% hasta el 75% y se cobra desde el día siguiente al de la tramitación. En el caso de las bajas por enfermedad común se abona el 40% en el periodo que va del 4º al 20º día y el 75% a partir de esa fecha. «La Seguridad Social abona el 75% de la base de cotización de la nómina del mes anterior a la baja y las empresas podrán complementar dicha cuantía hasta el 100% del sueldo, en base a lo establecido en el convenio colectivo que tengan de aplicación», añade la asociada de Guillén Bécares.

¿Cuánto duran este tipo de bajas por incapacidad temporal por coronavirus?

No hay establecido un tiempo mínimo ni máximo de duración para las bajas laborales por coronavirus. «Será el medico de cabecera en cuestión quien decidirá la duración de la misma en función de las consecuencias derivadas de la enfermedad, si bien se presupone que tenga una duración de como mínimo 14 días por el periodo actual de cuarentena», puntualiza López Franco.

¿Cómo se tramita la baja por parte del trabajador?

El enfermo deberá comunicarse, preferente por teléfono, con su centro de salud y hablar con su médico de Atención Primaria. Los facultativos de Atención Primaria son los encargados de emitir los partes médicos de baja, confirmación y alta tanto en los supuestos de contacto directo con un contagiado como en los supuestos con PCR positivo o a la espera de resultados en los que se disponga la cuarentena o aislamiento.

¿Cuántas bajas laborales se han tramitado durante la pandemia?

A principios de septiembre, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, avanzó que se habían reconocido más de un millón de bajas por incapacidad temporal por coronavirus durante los meses de pandemia.

¿Tienen derecho a baja laboral los padres con hijos en cuarentena pero con PCR negativa?

No, hasta el momento, distintos ministros del Gobierno han ofrecido versiones contradictorias sobre este asunto. Esta semana, el Colegio de Médicos de Cataluña ha pedido a las administraciones que no se otorguen bajas médicas a los padres de los escolares aislados, pero que no han dado positivo en el test. Los médicos piden que este problema no se soluciones a traves de las bajas, sino con otras medidas «de carácter social y laboral».

¿En qué consiste el «Plan Me Cuida» puesto en marcha por el Ministro de Trabajo desde marzo?

El Ministerio de Trabajo plantea aprobar una prórroga de este plan de conciliación cuya vigencia solo está prevista hasta el próximo 22 de septiembre. Este plan, aprobado tras el cierre de colegios, permite que los trabajadores tengan derecho a más flexibilidad en los horarios laborales a que se reduzcan su jornada sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello. Diferentes grupos políticos han pedido al Gobierno que amplíe este programa e introduzca medidas como la ampliación de horarios de guarderías y colegios, así como la extensión de manera indefinida del teletrabajo.