El complemento de maternidad en la pensión llegará a los padres con un solo hijo

La nueva redacción del complemento de maternidad de las pensiones, al que actualmente acceden solo las mujeres que han tenido un mínimo de dos hijos, llega a la recta final de la negociación con los agentes sociales y una de las principales novedades será la ampliación de su alcance. A partir de ahora, el complemento lo cobrará el progenitor, ya sea padre o madre, que haya visto disminuida su actividad profesional a raíz del nacimiento de sus hijos y, además, comenzará a contar desde el primero de ellos.

Según el borrador sobre el que se trabaja en la mesa de negociación, y al que ha tenido acceso ABC, el denominado «complemento económico para la reducción de la brecha de

género» se reconocería por defecto a la madre a no ser que haya una solicitud por parte del otro progenitor. Aunque el documento está siendo todavía debatido y podría sufrir cambios establece unas condiciones para los hijos nacidos o adoptados antes del año 1995 y otras para los nacidos después, lo que se abre la posibilidad a que la medida tenga carácter retroactivo.

Según el mismo documento, el cobro de este complemento no se tendrá en cuenta en la apliación del límite máximo de las pensiones, ni se concederá en caso de jubilación anticipada, ni parcial (aunque en este último supuesto sí que se reconocería al acceder a la jubilación plena). Tampoco se reconocerá el derecho a los hombres que hayan sido condenados por violencia contra la mujer, ni a ninguno de los progenitores que hayan sido privados de la patria potestad. Igualmente este plus sería compatible con el cobro del complemento por aportación demográfica.

La financiación, según el citado borrador, se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

El documento pone también fecha al fin de este complemento, que solo se mantendrá «en tanto la brecha de género de las pensiones de jubilación causadas en el año anterior sea superior al 5%». En concreto, se especifica que se entiende como brecha de género «el porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las pensiones de jubilación contributiva causadas en un año por los hombres y por las mujeres». Una vez este desfase haya sido superado, se derogaría esta ley.

Comparecencia urgente

El texto definitivo llegará al Congreso dentro de 15 días, según avanzó ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en televisión. No osbtante, esta misma semana el ministro deberá también comparecer ante sus señorías para dar explicaciones sobre su plan de reforma del sistema tras exigirlo ayer la oposición en pleno. En concreto, la solicitud de comparecencia del ministro había sido registrada por el PP para que Escrivá explicara la posible ampliación del periodo de cotización, de 25 a 35 años para el cómputo de la base reguladora de la pensión. Aunque la medida no se ha concretado finalmente en el documento con las reformas enviadas a Bruselas, «sigue dejándose la puerta abierta» a ello, tal y como recordó ayer la diputada popular Elvira Rodríguez. Esta comparecencia fue la única que ayer no obtuvo ningún voto en contra en la Diputación Permanente.

Por su parte, la modificación del complemento de maternidad de las pensiones, aplicado desde el año 2016, sí que es una de las reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. De hecho, se trata de una modificación que busca dar respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2019, en la que se calificaba el actual complemento de «discriminatorio» para los hombres.