¿Cómo actuar si el cajero se «traga» la tarjeta o no entrega el dinero solicitado?

Vas a sacar dinero al cajero automático, pero se queda con la tarjeta y no la puedes recuperar. Esta incidencia no es frecuente, pero a veces ocurre, y debemos saber cómo actuar para evitar robos o problemas mayores. Los cajeros se pueden «tragar» la tarjeta por cortes de luz o fallos técnicos, debido a que el plástico no es válido (caducidad o cancelación) o a retenciones por olvidos cuando pasa un tiempo sin que nadie la retire.

Desde Asufin recomiendan esperar un tiempo prudencial de 30 ó 40 segundos para comprobar que realmente no sale la tarjeta o el dinero solicitado. En la Asociación de Usuarios Financieros inciden en que lo primero que debe hacer el afectado es llamar al servicio de atención al cliente de su entidad. Si no lleva el número correspondiente, siempre puede recurrir al teléfono para incidencias que debe figurar siempre en el cajero, según establece la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Durante la consulta telefónica es mejor no abandonar el lugar por si el cajero expulsa la tarjeta y queda al alcance de cualquiera, inciden desde Asufin. También es recomendable revisar los movimientos de la cuenta por si alguien ha cogido el plástico y lo ha utilizado y sumado cargos a la cuenta.

Por otro lado, si la sucursal está abierta durante la incidencia, el consumidor siempre puede optar por comunicar lo ocurrido a cualquiera de los empleados de banca allí presentes. La tarjeta retenida puede ser devuelta en el momento si el titular se identifica y acredita como tal y si el plástico en cuestión no está bloqueado por caducicad o cancelación.

En el caso de que el cajero haya devuelto la tarjeta, pero no entregue el dinero solicitado, los pasos a tomar son los mismos: telefonear al número de atención al cliente de nuestro banco o al de incidencias señalado en una etiqueta o pegatina. «Si hay un fallo técnico o corte de luz, es probable que la operación no se haya registrado», explican fuentes de Asufin. Sin embargo, si nos han quitado el dinero de la cuenta,el usuario tendrá que reclamar a su banco para que le entreguen o devuelvan el mismo importe.

En casos de pérdida de tarjeta, resulta conveniente tener descargada una aplicación para pagar en el móvil y no quedarnos sin acceso a efectivo, subrayan desde Asufin. A pesar de que la tarjeta vinculada al móvil adopta en la «app» una numeración diferente no se podrá seguir operando con la virtual si se bloquea, cancela o desactiva la de plástico ya que ambas están conectadas, tal y como destacan en Google Play.

Fraude con el teclado

Sin embargo, a veces los problemas no se deben a fallos técnicos, sino a fraudes. El pasado enero, la Guardia Civil alertaba sobre la instalación de teclados falsos para robar la clave de sus tarjetas a los usuarios e instaba a los usuarios a permanecer en el sitio hasta descubrir el origen del problema.

Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayas

a) Comprueba la que ranura no esté tapada

b)Cuidado con los voluntarios "ayudantes"

En este sentido, la Guardia Civil insta a comprobar que la ranura no está tapada, a tener cuidado con los voluntarios que ofrecen ayuda y a llamar rápidamente al banco.