Sinner - Aliassime | Sigue en directo la final del Masters 1.000 de París

40 - 0Remate desde la red de Felix Auger Aliassime que no opciones a Jannik Sinner 30 - 0Ace de Felix Auger Aliassime con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner 15 - 0Ace de Felix Auger Aliassime con un saque liftado que no puede devolver Jannik SinnerSigue gobernando Sinner con suficiencia sus turnos de saque y eso que ahora Felix Auger Aliassime se ha mostrado bastante más incisivo desde la zona de resto. 2 - 4[ SET 1 ]Saque liftado de Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera 15 - 30Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto 15 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Jannik Sinner y consigue el punto 0 - 15El globo defensivo de Felix Auger Aliassime se va fueraLe han dado la vida a Felix Auger Aliassime dos errores consecutivos de Sinner con el revés. Está tratando el canadiense de enrocarse desde el fondo de pista y ganar en solidez tras cometer muchos errores en el tramo inicial del partido y eso le está sirviendo al menos para mantenerse en la pelea. 2 - 3[ SET 1 ]El revés de Jannik Sinner se va fuera 40 - 30El revés de Jannik Sinner se va fuera 30 - 30La dejada de Felix Auger Aliassime se estrella en la red 30 - 15Saque liftado de Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15Impresionante globo desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que Felix Auger Aliassime no consigue devolver 15 - 0El revés de Jannik Sinner se va fuera
Juego en blanco para Jannik Sinner. El de San Candido está volando en la final, aupado por el aplomo que le dio romper tan pronto el saque de Felix Auger Aliassime.
1 - 3[ SET 1 ]Saque liftado de Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera 0 - 30Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el puntoAguanta ahora Felix Auger Aliassime y logra inaugurar su casillero de juegos en este partido. Ha salido muy tenso a pista el tenista de Montreal y habrá que ver si se puede ir asentando porque necesitará desplegar su mejor juego si quiere tener alguna opción ante Sinner. 1 - 2[ SET 1 ]Segundo servicio liftado de Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera 30 - 30Saque liftado de Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera 15 - 15Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0Saque liftado de Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Sinner confirma el break conseguido en el juego anterior y logra aumentar su renta en el tanteador en estos primeros compases de la final.
0 - 2[ SET 1 ]Saque liftado de Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Felix Auger Aliassime 15 - 15El revés de Jannik Sinner se va fuera 0 - 15Saque liftado de Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fueraBREAK DE JANNIK SINNER !!! El actual número 2 de la ATP logra romper el servicio de su rival a las primeras de cambio. 0 - 1[ SET 1 ]El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera
BOLA DE BREAK PARA JANNIK SINNER !!! Primera del partido para el italiano.
30 - 40El passing shot de Felix Auger Aliassime se estrella en la red 30 - 30El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera 30 - 15Remate desde la red de Felix Auger Aliassime que no opciones a Jannik Sinner 15 - 15Saque liftado de Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15El revés de Felix Auger Aliassime se va fueraIGUALAD EN EL ‘CARA A CARA’. Este será el 5º duelo entre ambos jugadores con igualdad de momento en el historial de victorias y derrotas (dos para cada uno). El jugador canadiense se impuso en los dos primeros duelos, mientras que Sinner ha ganado en los dos últimos, disputados precisamente en este 2024: en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinatti y en las semifinales del US Open.Auger-Aliassime es el segundo canadiense que logra disputar más de una final en torneos Masters 1000. Esta será la segunda y solo Milos Raonic (cuatro) ha disputado más a lo largo de su trayectoria.
AUGER-ALIASSIME SE CITA CON LA HISTORIA. Felix Auger-Aliassime aspira a conseguir hoy el primer Masters 1000 de su trayectoria y convertirse en el primer canadiense que logra la victoria en torneos de este nivel. Esta es su segunda final nivel tras perder en el de Madrid en 2024.SINNER, 25 VICTORIAS SEGUIDAS BAJO TECHO. El jugador de San Candido es el rival a batir en estos momentos en pistas indoor. Ha logrado ganar en sus 25 últimos encuentros en estas condiciones, en una racha que comenzó en las Davis Cup Finals de 2023.Sinner ha conseguido 22 torneos a lo largo de su trayectoria. En este 2025 ha conquistado cuatro, dos de ellos Grand Slams, logrando imponerse en el Open de Australia y Wimbledon, además de los campeonatos de Viena y Beijing.SINNER, COLECCIONISTA DE TORNEOS MASTERS 1000. El tenista transalpino ha logrado cuatro títulos Masters 1000 a lo largo de su trayectoria y los cuatro diferentes: Canadá, Miami, Cincinatti y Shanghai. De este modo, si lograra adjudicarse hoy el título, habrá conseguido ganar en cinco de los nueve torneos de categoría Masters 1000.
Jannik Sinner podría ser el primer italiano que logre imponerse en este torneo bajo la denominación Masters 1000, desde 1990. Anteriormente consiguió este título Corrado Barazzutti, cuando pertenecía a la categoría Grand Prix.65 SEMANAS AL FRENTE DEL RANKING ATP. Sinner podría convertirse en número 1 del ranking ATP por segunda vez en su trayectoria. Su reinado en la primera duró 65 semanas consecutivas entre el 10 de junio de 2024 y el 7 de septiembre de 2025.Recordemos que el jugador español cayó sorprendentemente en la segunda ronda del torneo, por lo que ha dejado al italiano vía libre para volver a encaramarse hasta lo más alto restante unos días antes de que arranque las ATP Finals de Turín.SINNER BUSCA SU PRIMERA CORONA EN PARÍS. El tenista de San Candido podría lograr su primera victoria en este torneo y, de paso, recuperar el número 1 de la ATP en manos en estos momentos de Carlos Alcaraz.
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión de la final del Masters 1000 de París-Bercy entre Felix Auger-Aliassime y Jannik Sinner. ¿Preparados? Comenzamos…
