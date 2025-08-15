Suscribete a
El auto judicial concluye que el Baloncesto Sevilla pagó el canon fuera de plazo

La resolución del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, que denegó las medidas cautelares, determina que a 15 de julio el club había abonado 340.000 de los 664.051,47 euros (IVA incluido) del valor de participación

Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla: «La responsabilidad es mía, totalmente mía»

Mateo González: «No todo puede ser Betis y Sevilla en el deporte sevillano»

Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla
Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla MARÍA GUERRA
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona rechazó este miércoles la solicitud de medidas cautelares cursada por el Baloncesto Sevilla mediante demanda a la ACB el pasado 28 de julio. Un revés en los tribunales que deja en la cuerda floja al ... club hispalense, sin posibilidad de competir la próxima campaña y prácticamente condenado a su disolución como sociedad mercantil dos meses después de su ascenso, con la marca Betis Baloncesto, en Madrid. Toda esa felicidad generada por la Final Four se ha desvanecido en 65 días que han sido una tortura, y lo siguen siendo, para los empleados del club y han llevado a la institución al borde del precipicio que años atrás se había también rondado.

