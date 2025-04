Las aficiones de Real Madrid y Barcelona desembarcan en Sevilla: «Esto es espectacular»

Sevilla se ha levantado festiva desde primera hora de la mañana. Al ya de por sí concurrido discurrir de un fin de semana en la capital hispalense, se han unido los más de 70.000 aficionados al fútbol, que no han querido perderse la final de la Copa del Rey. La sexta final que se celebra en Sevilla de forma consecutiva. Si bien cada club ha tenido 26.000 entradas para repartir entre sus socios, peñas y demás compromisos, la sensación que ha imperado durante toda la jornada es que el Barcelona había ganado en el apartado de las ganas.

Ya sea por situación deportiva, o porque la cabeza no la tienen en los estamentos arbitrales, la masa de camisetas azulgranas han tomado gran parte del callejero sevillano con un puntito más de alegría y cánticos más enérgicos que sus rivales. «Venimos de A Coruña, somos de una peña barcelonista de allí y no habíamos venido nunca a Sevilla. Es espectacular, volveremos seguro«, contaba a este medio un aficionado gallego del Barcelona que había llegado este mismo sábado a la capital hispalense.

De forma natural, la afición del Barcelona se ha ido concentrando en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que el madridismo se ha tomado la plaza del Salvador y la Alameda de Hércules. Esto, antes de la hora de comer para lidiar los casi 30 grados que se van a alcanzar en la ciudad. No obstante, después del café, todo está previsto para que las masas de seguidores de unos y otros se trasladen a las fan zone ubicadas en la Cartuja.

La jornada está discurriendo con la misma tranquilidad que el resto de finales que ha albergado la ciudad. Por el momento, sólo ha trascendido la detención de un aficionado barcelonista por agredir a un madridista. Raúl, catalán y madridista, cuenta que él prefiere evitar la zona de más culés concentrados «para evitar tonterías» ya que viaja en familia junto a la peña madridista El Prat. Aunque la realidad es que la mayoría de las imágenes que ha dejado las horas previas al encuentro ha sido de cordialidad e incluso muchas fotos conjuntas de ambas camisetas en lugares emblemáticos de Sevilla, como las Setas de la Encarnación.

Menos consenso hay a la hora de valorar la polémica arbitral, que motivó que el Real Madrid no entrenara el pasado viernes en el estadio de La Cartuja. Los barcelonistas tienen claro que es porque «el Barcelona es favorito y así tienen una excusa si pierden». Otros van más allá y aseguran que este tipo de acciones del club madridista harán que «los árbitros van a estar coartados, se va a notar seguro».

Sin embargo, Milagros y Luis, matrimonio desde hace más de 38 años y socios del Real Madrid desde 2001, no opinan igual: «El Barcelona parte como favorito y también que los árbitros tienen ciertos favoritismos. Esto viene de hace tiempo y lo que hablaron los árbitros ayer lo deberían haber dejado para otro día. Ese señor no debe salir llorando, no es un buen árbitro. Te puedes confundir, pero es que desde que salió el VAR el fútbol está muy mal».