El Real Madrid toma Braga y encarrila los octavos

Fundada por los romanos en el año 16 a.C., Braga es la ciudad más antigua de Portugal y una de las urbes cristianas más longevas del planeta. 2.000 años de vida, una edad muy alejada a la de su estadio municipal, inaugurado en 2003, un año antes de la Eurocopa jugada en este país, y ganada inesperadamente por Grecia a la propia Portugal en una final dramática. La casa oficial del Sporting de Braga es una oda a la arquitectura poliédrica. Un estadio en mitad de una antigua cantera de granito, en la zona norte del monte Castro, sin gradas en los fondos y en mitad de un paisaje bucólico con acento gallego.

En este escenario tan peculiar dejó el Real Madrid prácticamente cerrada su clasificación para los octavos de final de la Champions. Nueve puntos, tres por encima del Nápoles y seis respecto al Braga, y dos de los tres partidos restantes en el Santiago Bernabéu. Los blancos son el único equipo de Europa que siempre ha pasado la fase de grupos. Muy mal se le tiene que dar la historia para que rompa la estadística.

Fue un partido revitalizador para Rodrygo, que 870 minutos después volvió a ver portería. Primer gol de la temporada en Champions y primer tanto en los últimos dos meses. No celebraba una diana desde agosto.

Fue en el 16 cuando el brasileño adelantó a los de Ancelotti. Pase en largo de Nacho al espacio, carrera de Vinicius, que no logra controlar de primeras, pero una vez con el balón en los pies, deja con el molde a Saatci, mal perfilado, para llegar a línea de fondo y ponerle un regalo a Rodrygo. 0-1.

Gol número 17 en Champions de Goes, el brasileño más realizador en Europa en la historia del Madrid. Poca broma. Ya ha superado a Roberto Carlos (16) y Ronaldo Nazario (15). Pegado a él tiene a Vinicius (16), que celebró con alegría el tanto de su compatriota. Los logros de un amigo se celebran como si fueran propios.

El Sporting de Braga, divertido de mediocampo en adelante y terrorífico de mediocampo hacia portería propia, decidió plantarle una defensa de cinco, y adelantada, al Madrid, despoblando su centro del campo y dejando un solar a su espalda. Decisión extraña de Artur Jorge, por el hecho de no haberlo puesto en práctica nunca antes y por el resultado de la misma. Cada balón a la carrera de Vinicius y Rodrygo era una ocasión de gol. En una de ellas, en el 34, Goes hizo el segundo, pero Vini partía de fuera de juego. Camavinga tardó una semana en filtrar el balón. Tanto bien anulado.

El peligro local llegaba en los saques de esquina y en los centros laterales. En un par de ellos, Al Murati, primero, y Horta, después, se toparon con el cuerpo de Rudiger tras dos disparos que hubieran obligado a Kepa a probar sus guantes. Mecha de goma.

Sigue la racha de Bellingham

Tras el descanso, el plan de partido no varió demasiado. Balones a la izquierda y Vinicius contra medio Braga. Así llegó el segundo, en el 61, obra de Bellingham. La jugada la iniciaron Valverde y Rodrygo por la derecha, acabó en banda contraria tras una fallida asistencia de Goes, y desde allí Vinicius combinó con el inglés. Interior al palo largo y red. Dos partidos consecutivos sin gol de Bellingham eran demasiados. Los superhéroes también duermen, pero no es el caso de Bellingham. Séptimo jugador en la historia del Madrid que marca en sus tres primeros partidos de Champions con la elástica blanca. El anterior fue Karembeu, en 1998.

El 0-2 encontró una rápida respuesta en el Braga, que en ningún momento le perdió la cara al partido. En el 63, una combinación entre Horta, el futbolista más talentoso de los lusos, y Djaló, lo finalizó el atacante español en la escuadra de Kepa. Relajación defensiva de Nacho y Rudiger. El alemán, poco después abroncaría a Fran García por un error en la salida de balón del lateral. Feo gesto.

El 1-2 envalentonó al Sporting y encendió a la grada. Horta tuvo el empate en un disparo desde el punto de penalti que mandó Kepa a córner y Zalazar la clavó junto al poste, pero antes de armar la pierna la jugada ya estaba anulada. A Vini también le anularon uno, por fuera de juego de una uña cortada. Y Bellingham se marchó en el 88, con molestias, y el clásico en cuatro días. No parecía grave.