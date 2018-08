Real Madrid Keylor le gana la partida a Courtois Lopetegui mantiene al costarricense en el puesto de titular porque suma el doble de entrenanamientos que el belga

Tomás González-Martín Deportes@abc.es

Lopetegui tenía decidido qué portero jugaría hoy: Keylor. El costarricense es titular en el coqueto Montilivi de Gerona. Su premisa táctica es mantener la puerta a cero, antes que marcar goles, y necesita un guardameta de garantía para no recibir goles. Tiene dos y esta competencia es óptima para un objetivo que el plantel ha asumido desde el primer día de entrenamientos. si se defiende bien la portería, no perderemos y solo necesitaremos un gol. Es un estereotipo de manual, pero para el técnico no es un estereotipo. Lo explica con reflexión: el Real Madrid suele jugar a marcar goles como lema, no tiene el concepto de defender primero en su idiosincrasia. Sergio Reguilón sube precisamente al primer equipo, como desveló ayer este periódico, porque a su faceta ofensiva añade una eficacia defensiva en el lateral izquierdo. Pero el dilema actual del responsable deportivo del campeón de Europa es la portería. ¿Quién juega? Keylor, poqye suma el doble de entrenamientos que Courtois. El sábado en Leganés será otra cosa.

Bendito problema, espetaba Molowny cuando en el otoño de 1985 sufría el quebradero de cabeza de elegir entre Butragueño, Hugo Sánchez, Santillana y Valdano. Tres serían titulares y uno comenzaría en la reserva. Un dilema que aumentaba en la portería, con Ochotorena, Agustín, Miguel Ángel y García Remón para ocupar un puesto. Tres décadas después, Lopetegui vive el mismo dilema en una posición «tan peculiar», como él mismo define, la suya como jugador: ser guardameta de un equipo, el Real Madrid, que siempre juega al ataque. El vasco cuenta con dos hombres consagrados, Keylor y Courtois, y debe elegir quien será titular en un futuro próximo. No es una decisión cómoda, especialmente cuando «cada entrenamiento se transforma en todo un espectáculo de ambos» metas, una competencia que Juan Canales, entrenador de porteros, vive con orgullo. En Gerona juega Navas, pero la decisión final de la titularidad se tomará el 15 de septiembre en San Mamés.

El cuerpo técnico: «Los entrenamientos de ambos son todo un espectáculo, deberían permitirnos alinear dos porteros, pero hay que elegir». Y juega el costarricense

«Deberían cambiar el Reglamento y permitirnos alinear a los dos», reflexiona el cuerpo técnico en su fuero interno. Es la mejor forma de definir lo que presencian en cada sesión. «El duelo que han mantenido viernes y sábado ha sido monumental».

La decisión final, en San Mamés y la Champions

Julen Lopetegui decide que Keylor juegue en Gerona, pero no será una elección definitiva. Será el 15 de septiembre, frente al Athletic en San Mamés, y cuatro días después en la Copa de Europa, cuando veremos su veredicto final. «Cuando juguemos Liga y Champions tomaremos otras soluciones». Se augura que entonces ya habrá seleccionado a su guardameta titular y realizará rotaciones cuando haya encuentros cada tres días para fomentar el ritmo de competición en los dos.

Diálogo constante con ambos: «La decisión que tomemos en cada partido la gestionaremos con el que juega y con el que no juega»

De momento, estas tres primeras jornadas de Liga las considera un periodo de valoración y observación. «Debemos tomar una buena decisión», destacaba el guipuzcoano, con una contestación inmediata a su propia afirmación: «La verdad es que tomemos la que tomemos, será buena». El análisis que realizaba con sus ayudantes era elocuente: «¿Si elijo a Keylor, acierto o no? ¿Y si elijo a Thibaut, acierto o no? Acierto siempre». Y acierta al elegir a Navas.