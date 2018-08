Real Madrid Lopetegui: «Estoy con los jugadores en el asunto de jugar en Estados Unidos» El técnico habló del duelo en la portería: «Tengo decidido quien juega mañana, no he pensado en un portero para Liga y otro para Champions y Copa»

Lopetegui abordó el litigio de jugar partidos de Liga en Estados Unidos, una idea nacida en la Liga Profesional. ABC cuestionó al entrenador su opinión al respecto y fue clarividente: «Yo estoy con los jugadores en el asunto de no jugar partidos en Estados Unidos, esto no lo veo. Si me pides ni opinión particular, estoy de acuerdo con los jugadores, estoy alineado con ellos y su postura».

«No voy a estar con la espada de Damocles sobre los delanteros para que se repartan entre ellos los goles que se hicieron la temporada pasada, lo importante es marcarlos y ganar los partidos»

Y el técnico se centró inmediatamente en el engañoso enfrentamiento de mañana ante el Gerona. El Real Madrid ataca su primera salida en la Liga y los ojos están puestos en el rendimiento del plantel sin Cristiano. El club no ha fichado ningún delantero, confía en Bale como líder del ataque, y cada semana vive una prueba de fuego ante esa pléyade de aficionados que piden un ariete. «No pienso en que los delanteros deberán repartirse los goles que se consiguieron la temporada pasada con Cristiano, lo importante es marcarlos. No voy a tener una espada de Damocles sobre los jugadores para que marquen tal número de goles cada uno, nada de eso».

El técnico: «Reguilón asciende al primer equipo y Vinicius se entrenará con nosotros siempre; es muy joven y necesita un grado de cocción para adaptarse al fútbol europeo, pero estará con nosotros»

El entrenador tiene otra asignatura pendiente, la decisión más difícil: elegir guardameta. Keylor o Courtois. El portero belga ya suma una quincena de jornadas de entrenamientos y está en condiciones de luchar por la titularidad. Lopetegui es sincero: «Tengo decidido quien va a jugar mañana». No ha meditado la fórmula de dar la Liga a un cancerbero y la Champions y la Copa a otro, como se hizo con Diego López y Casillas. «No he pensado en hacer eso. Decidiremos cada semana y hablaré con los porteros. Estoy muy tranquilo en ese asunto».

El técnico ya ha tomado determinaciones importantes, como el ascenso de Sergio Reguilón y Fede Valverde y el «ascensor» que vivirá Vinicius Júnior con partidos en el Real Madrid y en el Castilla cuando el vasco no le convoque para el primer plantel, pero la prueba de la portería es su primer reto sumario. El segundo será elegir cada semana entre Carvajal y Odriozola. Habló de Reguilón y del descarte de Coentrao: «Reguilón asciende al primer equipo (como publica hoy este periódico) y será el otro lateral izquierdo de la plantilla». Y abordó la fórmula ideada con Vinicius, que compaginará partidos con el Real Madrid y con el Castilla cuando no sea convocado para el equipo A: «Es jugador de la primera plantilla y entrenará con nosotros. Es muy joven y necesita un grado de cocción para adaptarse al fútbol europeo, como sucede con todos los futbolistas. Estará con nosotros».