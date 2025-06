Ilia Topuria vs Oliveira, en directo: resultado UFC 317 hoy, ganador del combate y campeón del peso ligero

Sigue el UFC 317, con el combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, cómo va la pelea, quién gana el cinturón de campeón del peso ligero y todo lo que ocurre en Las Vegas.

Terrence McKinney no duda y con una gran explosividad somete a su rival en los primeros segundos del combate. Comienza fuerte el evento.

Payton Talbott y Felipe Lima, dos de los prospectos más grandes de la UFC abren la main card del UFC 317. Choque de primer nivel del peso gallo para abrir boca para el Topuria vs Oliveira.

Este combate no es uno más en la carrera de El Matador. Este supone la oportunidad para que Ilia Topuria entre en la historia de los dobles campeones de la UFC.

Criado en las favelas de brasil y con una enfermedad que casi lo deja sin caminar, Do Bronx salió de lo más bajo y llegó a la cima de las artes marciales mixtas.

Alexandre Pantoja y Kai Kara-France se ven las caras por el trono del peso mosca. El brasileño buscará una nueva defensa en el combate que sirve de antesala al Topuria vs Oliveira.