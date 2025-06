Ilia Topuria, el niño de la guerra de Georgia que conquistó las MMA

«Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros», dice el dicho. Este se puede aplicar para cualquiera de los dos peleadores protagonistas de esta noche. Tanto la vida de Ilia Topuria como la de Charles Oliveira no han sido nada fáciles. Aun así, ambos han demostrado el valor del esfuerzo y el como se puede salir de las favelas o de una guerra. Los dos han demostrado que son auténticos guerreros modernos, y no solo por sus hazañas dentro de la jaula, sino por como han ido superando todas las adversidades que han sufrido en su vida. Sin embargo, las artes marciales mixtas (MMA) son un deporte cruel donde solo puede quedar uno. En este UFC 317 tendrán que dejar el respeto a un lado e ir a por todas. Ambos tienen el título vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) como objetivo.

Para Ilia Topuria no es un combate más. Ya tocó el cielo cuando derrotó a Alexander Volkanovski y se convirtió en campeón de la UFC, la mayor compañía de la disciplina. A los meses, se reafirmó nuevamente al defender contra otra leyenda de la promotora, Max Holloway. Era oficial, Ilia Topuria se había convertido en una superestrella. Como campeón su nombre quedará grabado en la historia del deporte, pero eso no le basta. Ahora tiene una nueva oportunidad de seguir destacando sobre el resto. De ganar al brasileño se convertirá en el décimo peleador, a nivel histórico de la compañía, en conquistar dos categorías de peso diferentes.

No obstante, el camino a la cima de El Matador no ha sido un camino de rosas ni mucho menos. Hijo de padre georgianos, este nació en Halle, Alemania, donde sus progenitores acudieron en busca de una mejor vida. Con apenas seis años, la familia al completo regresó a Georgia, donde los pequeños Ilia y Aleksandre Topuria comenzaron su andadura en los deportes de contacto con la lucha grecorromana. La vida allí no fue fácil. Eran muchos los problemas problemas políticos y sociales que no fueron a menos, ya que en el 2008 estalló la guerra con Rusia. No fue hasta 2012, con tan solo 15 años, cuando los hermanos Topuria ponen rumbo a Alicante. Este sería uno de los puntos clave que hicieron que su vida cambiara por completo.

Un día paseando por Alicante, su madre encontró a un hombre con las llamadas 'orejas de coliflor', una malformación de esa parte del cuerpo fruto de entrenamientos de suelo. Al preguntar dónde entrenaba este les dio la dirección de un local que a futuro revolucionaría la historia de las MMA. Era el Climent Club, donde bajo el mando de los hermanos Jorge y Agustín, Ilia y Aleksandre Topuria emepezarían su andadura en las artes marciales. Dejaron los estudios y se enfocaron al completo en el deporte. Habían encontrado un propósito. Pero toda recompensa requiere sacrificios. Esto llevó a que además de los entrenamientos, el futuro campeón de la UFC tuviera que desempeñar múltiples empleos. Hamaquero en la playa, cajero en una tienda de ropa, portero e instructor en un gimnasio fueron varios de los trabajos que Topuria realizó.

El camino a la cima

Pero el destino tenía algo preparado. Esa niñez marcada por la guerra y su juventud dedicada al trabajo y a los entrenos eran solo un pequeño precio a pagar por la gran recompensa que vendría después. De vivir en el gimnasio solo puede salir un peleador enfocado en su sueño y con unas habilidades superiores a la media. Fue en 2015, con apenas 18 años que debutó como profesional. Tras un arranque perfecto de ocho peleas, ocho victorias y ocho finalizaciones, en importantes promotoras como Brave o Cage Warriors que llegó la llamada de la UFC.

Sin embargo, no vino en las mejores condiciones. El corto aviso le llegó con una semana, en la que tuvo que pasar por el corte de peso y el COVID 19. Pero estos trenes no hay que dejarlos pasar. Bien lo sabía el joven Topuria que no dudó en enfrentarse a Youssef Zalal. Dado su estado físico, lejos de su máximo rendimiento por la poca antelación y la enfermedad, fue muy notable su papel, dominando en los dos primeros asaltos. Esta sería su primera pelea que llega a la decisión. El comienzo había sido exitoso, ya estaba en la UFC y con una victoria debajo del brazo. Acto seguido le tocaría el turno de pasar por las manos de El Matador a Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert (su debut en el peso ligero), Bryce Mitchell y Josh Emmett.

A excepción de este último, al que dominó de principio a fin, los anteriores no resistieron todos los asaltos. Esta impresionante racha le llevó a disputar el cinturón contra uno de los mejores peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) de la historia, Alexander Volkanovski. La gente era escéptica. Muy pocos confiaban, pero Ilia Topuria tenía claro el resultado desde semanas antes. Y así pasó. Lo que muchos catalogaban de soberbia quedó demostrado que era confianza. El Matador cumplió con lo prometido y noqueó a Volkanovski.

Ilia Topuria después de ganar el campeonato de la UFC contra Alexander Volkanovski ufc

Ilia Topuria se convirtió en campeón mundial de MMA derrotando a una leyenda de la UFC. Pero esto solo sería el inicio. El niño que tuvo que vivir la guerra de Georgia salió adelante, llegó a España y lo apostó todo a un deporte en vías de desarrollo. En Estados Unidos empezó a hacerse de notar, pero en España se convirtió en una de las mayores superestrellas a nivel mediático. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le otorgó la nacionalidad española. Y aunque había llegado a un territorio desconocido, todavía le quedaba historia por escribir en el deporte.

Le tocaría el turno de hacer su primera defensa del cinturón contra otro histórico de la división y la compañía, Max Holloway. Este nunca había sido noqueado, lo que le hizo a Topuria aceptar el reto. Dicho y hecho. Por primera vez en toda su carrera, el hawaiano era desconectado en un octágono. La leyenda de Ilia Topuria crecía a pasos agigantados. En busca de esto mismo, acrecentar su legado, el hispanogeorgiano optó por subir del peso pluma al ligero, comenzando un nuevo capítulo en su carrera.

En esta nueva etapa, su inicio será por la gloria absoluta. Si Ilia Topuria gana, este podrá entrar al exclusivo grupo de leyendas de los dobles campeones. Solo nueve antes que él han logrado tal hazaña. El Matador ha demostrado una y otra vez que no tiene techo, y este combate contra Charles Oliveira será otra oportunidad para demostrarlo. Y si en el futuro quiere intentar ser el primero en conseguir tres cinturones, tendrá todos los argumentos a sus espaldas para que confiemos en él.