Ilia Topuria quiere doblar su leyenda: se enfrenta a Charles Oliveira por su segundo título mundial

Nacido para ser una leyenda irrepetible. Demostrarles que estaban equivocados. Esos son los lemas que han reposado en los últimos años bajo el nombre de Ilia Topuria en sus redes sociales. El primero, ya está conseguido, aunque durante la madrugada de este domingo tendrá la oportunidad de seguir reafirmándolo, y desapareció hace tiempo de su biografía. El segundo, probablemente, se refiera a todos aquellos que no creían en la posibilidad de conquistar el mundo dentro de un octágono desde un rinconcito de España, un país donde hace muy poco tiempo las artes marciales mixtas (MMA) estaban en pañales. Pero seguro que también apunta a aquellos que no le otorgan la oportunidad que merece al deporte de mayor crecimiento a nivel planetario.

Ahora, aquel aficionado al deporte español que no haya tenido el tiempo de acercarse a las MMA, tendrá la posibilidad de ver en acción a El Matador (como se le apoda), un luchador nacido en Alemania, criado en Georgia y forjado en nuestro país que ha logrado derribar la barrera del nicho dentro de nuestras fronteras, gracias a sus actuaciones estelares dentro de la jaula, su aura estelar fuera de ella y su red de contactos tejida con gran precisión. Y es que Ilia Topuria tendrá la oportunidad de conquistar su segundo título mundial de la UFC en una categoría de peso superior y, para ello, tendrá que vencer al brasileño Charles Oliveira en su pelea por el cinturón del peso ligero de la UFC, que tendrá lugar en el T-Mobile de Las Vegas, formando parte del pleito estelar del UFC 317.

Para entender el contexto de este combate, cabe resaltar que el hispanogeorgiano tuvo que dejar su título del peso pluma (145 libras, 65,8 kilos) vacante, ya que no quería volver a realizar una bajada de peso tan agresiva. A cambio, y debido a su categoría de superestrella dentro de la UFC, recibió la oportunidad directamente por el título mundial del peso ligero (155 libras, 70,3 kilos), una división donde se siente mucho más poderoso, ya que los recortes son extremadamente duros. En esta categoría, el campeón era Islam Makhachev, con quien Topuria había tenido acalorados intercambios de palabras, pero el daguestaní decidió subir a intentar el campeonato del peso wélter (170 libras, 77 kilos), teniendo que dejar su cinturón vacante, que ahora disputará El Matador contra Oliveira.

Por un lado, a sus 28 años, Topuria está en invicto en su carrera profesional con 16 victorias, 8 de ellas dentro de la UFC, incluyendo la que logró ante Alexander Volkanovski en febrero de 2024 para ser campeón del pluma y su defensa ante Max Holloway en octubre de ese mismo año. Por el otro, Oliveira, que ya tiene 35 años, fue campeón del ligero en mayo de 2021, cuando noqueó a Michael Chandler. Ya en diciembre de esa temporada, defendió con éxito su título ante Dustin Poirier, al que sometió en el tercer asalto. Sin embargo, cuando Do Bronx (como se le apoda) encaraba su segunda defensa del cinturón, falló el peso en su pelea contra Justin Gaethje por 200 gramos y, pese a su victoria, fue despojado del título mundial.

Otro de los puntos que hacen muy grande este pleito, sin duda uno de los más importantes de esta temporada, es que Oliveira, que tiene un récord de 35 victorias y 10 derrotas en su carrera profesional, ostenta el mayor balance de victorias por sumisión en la historia de la UFC (con 16 triunfos) y el de más finalizaciones (con 20). Pese a todo, aunque es un experto en el juego de suelo (jiujitsu brasileño), estilísticamente es un combate favorable para Topuria, pues cuenta con una pegada descomunal y el brasileño suele recibir mucho daño en sus combates, ya que se expone demasiado.

«Esta pelea viene con mucho ruido, pero ya he pasado cosas así. Llevo 15 años aquí, entré como un niño y me convertí en un león. La última persona que dijo que yo me rendía yo no terminó bien. Sé que Ilia tiene un boxeo agresivo, es muy peligroso. También dicen que su jiujitsu es bueno, pero no lo hemos visto en la UFC. Es alguien que habla mucho para vender el combate, pero es un tipo durísimo», señaló Charles Oliveira en conversación con ABC.

«Charles es un gran peleador. Diría que es un peleador legendario, uno de los pocos que siguen activos en la UFC. Pero la verdad es que su estilo encaja a la perfección con el mío: lo dejo fuera de combate en el primer asalto porque no tiene movilidad, no se mueve. Yo represento a la nueva generación de peleadores, tengo un juego muy completo», apuntó El Matador durante la Fight Week del UFC 317.

Lo cierto es que Topuria tiene un reto mayúsculo por delante: la posibilidad de convertirse en doble campeón de la UFC, algo que solo nueve peleadores han logrado antes en los 32 años de historia de la compañía estadounidense. Pero hay más. Actualmente, El Matador está ubicado en la cuarta posición del ranking libra por libra, una clasificación que utiliza la UFC para catalogar al mejor peleador del mundo sin importar la categoría de peso en la que compita. Un gran triunfo ante Oliveira le podría aupar a la primera plaza del ranking, convirtiéndose en la cara de la mayor liga de MMA del mundo.

Teniendo en cuenta el favoritismo con el que el hispanogeorgiano encara este combate, y aunque nunca es positivo vender la piel del oso antes de cazarlo, los corrillos de las artes marciales mixtas ya debaten quién podría ser el oponente para su primera defensa del título del peso ligero. En el horizonte aparece el nombre de Paddy Pimblett, el hombre con el que Topuria tiene cuentas pendientes desde hace tiempo, una de las rivalidades más fuertes y una de las narrativas más vendibles que se recuerdan. Aunque también se postularían Justin Gaethje o Arman Tsarukyan, el número uno actual de los contendientes de peso ligero.

Sea como fuere, Topuria ya ha asegurado en numerosas ocasiones que quiere hacer lo imposible, dejar una huella imborrable, el mayor legado posible, antes de colgar las guantillas, algo que no ocurrirá a una edad muy tardía. Por ello, entre sus objetivos a medio plazo, aparecen dos: tratar de proclamarse campeón en tres divisiones de peso, aunque una hipotética subida al wélter parece hoy en día algo muy lejano (sería pelear en 77 kilos), y traer la UFC a España, algo que dependerá de la negociación del próximo contrato de los derechos televisivos en Estados Unidos que ahora mismo está en el aire. Eso sí, El Matador está demostrando que para él no hay nada inalcanzable: «No me voy a retirar del deporte sin competir en España».