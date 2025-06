Cuánto dinero gana Ilia Topuria en el combate contra Charles Oliveira en la UFC 317

Ilia Topuria se sube de nuevo a un octágono. El invicto peleador, que situó a España en la cima de las Artes Marciales Mixtas, busca ante el brasileño Charles Oliveira un reto mayúsculo: ser doble campeón del mundo de la UFC. De lograrlo, sería el décimo en la historia de la compañía, uniéndose a un olimpo reservado a leyendas como Jon Jones, Georges St-Pierre y Conor McGregor.

Ya fue el mejor en el peso pluma, tras noquear a dos iconos como Alexander Volkanovski y Max Holloway, y ahora quiere repetir éxito en el peso ligero ante un excampeón de la división.

Su buen hacer en el octágono no solo lo han convertido en una estrella mundial, también en un millonario que dice no estar hecho para perder. «Siento que he nacido para triunfar y ser feliz», afirma el deportista, que ha acumulado más de tres millones y medio de euros de ganancias en los últimos dos años.

La UFC le ha hecho millonario porque se trata de una organización que paga muy bien a sus peleadores, que no tienen un salario mensual pero que les lleva un buen dinero cada vez que tienen un combate.

La promotora estadounidense tiene un nivel de jerarquización. Se establece un precio base por presentarse a la pelea, el cual varía según tu estatus en la compañía, el tiempo que lleves o si eres o no campeón. En este último supuesto, los campeones obtienen un plus por los porcentajes derivados de las ventas de PPV del show.

El dinero que se lleva Topuria por el combate de UFC 317

Ahora en el combate estelar del UFC 317 ante Charles Oliveira, subiendo de categoría y teniendo más caché que antes, se estima que Topuria - que llega al duelo con 16 victorias como profesional a sus espaldas, la mitad de ellas en la UFC - ganará entre 5 y 10 millones de dólares en caso de vencer al brasileño.

A las impresionantes cifras derivadas de su actividad deportiva, el hispano georgiano también ha sabido adentrarse en el terreno empresarial. Posee su propia marca de ropa, diversos acuerdos con marcas y forma parte del accionariado de WOW (compañía líder de MMA en España).

Cuánto ha ganado Topuria con sus combates

Por ejemplo en su última pelea ante Max Holloway el peleador se embolsó 750.000 dólares solo por presentarse a la pelea. Un dinero al que hay que añadir el que 'El Matador' recibió por ganar, 100.000 dólares, más otros 50.000 por el bono de la noche.

En lo que respecta a los espónsors para la pelea, pagaron 42.000 dólares al deportista afincado en Alicante desde su adolescencia, al que también le correspondieron 1,5 millones de dólares en concepto de pago por visión. Por tanto, el dinero total que Topuria se embolsó en esa defensa del cinturón como campeón del peso pluma fue de 2,44 millones de dólares, según datos de MMA Fighting y Sporty Salaries.

En lo que respecta a los espónsors para la pelea, han pagado 42.000 dólares al deportista afincado en alicante, al que también le han pertenecido 1,5 millones de dólares en concepto de pago por visión. Por tanto, el dinero total que Ilia Topuria se ha embolsado en su primera defensa del cinturón ha sido de 2,44 millones de dólares según Sporty Salaries.

Bastante menos que el millón de dólares que ganó, según los mismos datos, ante Alexander Volkanovski, en la pelea en la que se convirtió por primera vez campeón de la UFC. Ese día tuvo una bolsa garantizada de 350.000 dólares, a lo que sumar el bono por ganar, el premio a actuación de la noche -50.000 - y el porcentaje de la marca que viste a los luchadores y su parte del PPV.