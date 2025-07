Iris Tió y Dennis González, oro en dúo mixto libre

La natación artística española da un vuelco a la historia de este deporte y vuelve a conquistar el mundo. De la mano de Iris Tió y Dennis González, que suman otro oro histórico para el palmarés en un Mundial de los que se recordarán mucho tiempo. El mejor ya de la natación nacional y que esperan sea el inicio de algo mucho mayor. Por el momento, líderes por parejas mixtas, cuatro décimas por delante de Rusia (323.4438) y casi dos puntos mejores que Gran Bretaña (322.0583), como se fue líder en solitario (Iris Tió) y en dúo libre (Iris Tió y Lilou Lluis).

🥇Tercera medalla de oro para España en los mundiales #AQUASingapore2025



🔝Iris Tió y Dennis González son los campeones del mundo del dúo mixto libre



😯Aventajaron en 0,4125 puntos a la pareja rusa



¡No te pierdas sin impresionante ejercicio!https://t.co/K8RxgKmHml pic.twitter.com/5IPgVat22I — Teledeporte (@teledeporte) July 25, 2025

Como en toda esta semana de esplendor, España ha demostrado ser la mejor en esta natación artística en la que muchos países se empeñan en subir dificultades y no explotar lo que la delegación nacional tiene en su ADN: la creatividad y la impresión artística. De ella se valieron Tío y González en la final, pues tuvieron la peor nota del podio en ejecución y partían de un ejercicio con menos dificultad que el de los rusos y los ingleses (este superó los 50.000 puntos), pero deslumbraron a los jueces por su forma de expresarse (con cinco dieces, 188.7500 en impresión artística, por 174.8500 de la pareja rusa y los 166.8000 de los ingleses). Lo justo para permitir que España vuelva a ser la referencia.

«Nos entendemos muy bien como pareja. En todos los entrenamientos y competiciones ha habido mucha conexión. Dennis me da mucha energía, me retroalimenta porque lo da todo en el agua y a mí me hace darlo todo también. Es mucho trabajo, pero también haber encontrado nuestras fortalezas gracias a nuestras entrenadoras y saber explotarlas al máximo», comentó Tió. «Es algo que no me esperaba sobre todo por la competencia que había. Habíamos apostado por la impresión artística sabiendo que no era de tanta dificultad. Son muchas horas, y no solo hacemos estas rutinas. Hemos dedicado poco tiempo para este, así que estamos contentísimos porque somos de los que más hemos cometido. Que eso es trabajo que no se ve, pero que nos hace más fuertes», comentó González.

Dos campeones de Europa con esta rutina, que se juntaron y separaron en este 'desamor' con la banda sonora de 'Babe I'm gonna leave you' para el que habían hecho hasta dos finales alternativos, pero que acabaron por emocionar a la grada, a los jueces, y a la propia seleccionadora nacional, Andrea Fuentes: «Está siendo un poco abrumador. El oro estaba saltando por los aires; el segundo era 'no me digas', y este tercero es un poco de 'qué está pasando'. Empieza a dar como un poco de vértigo, sinceramente, pero muy contentas a la vez».

«Siempre he pensado que quería llevar a alguien a lo más alto que pudiera dentro de sus posibilidades. No llegaba como Iris a soñar con ser campeona del mundo. Y tener estos oros te reafirma tu forma de entrenar. Yo siempre he querido un equipo con el que se hicieran realidad lo que imaginaba que podía pasar y no lo había tenido hasta ahora», continuaba Fuentes, todavía en una nube porque apenas su trabajo acaba de comenzar en esta selección.

¿Y del futuro? Prudencia e ilusión. «Lilou Lluis gana medalla olímpica con 17 años y con 18 ya queda campeona del mundo. Habrá que gestionar todo esto. Viene el reto de seguir mejorando. Porque a partir de ahora, todo lo que sea menos de oro va a ser una presión increíble. Disfrutemos hoy. Y a partir de mañana, a buscar retos nuevos para que sigan creciendo», advertía la entrenadora. «El primer día que vine lo dije: 'el miedo va más rápido, pero el amor llega más lejos'. Estas chicas querían sentirse respetadas, amar este deporte de nuevo, necesitaban encontrarse. Sin faltas de respeto, ni negatividades, siempre con optimismo y con ganas de ser tu mejor versión. Solo siendo ellas mismas».

En este Mundial, España suma tres oros, dos platas y tres bronces (más un oro y un bronce en waterpolo), y todavía queda la guinda porque se espera subir a otro podio con la rutina de equipo acrobática con el que también la delegación busca sorprender al mundo. Y conquistarlo.