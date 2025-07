España cambia el paradigma en natación artística

Cambia España el paradigma de la natación artística, en lo más alto de los podios por primera vez en la historia. Por encima, sí, de Rusia, de China, de Japón, de Italia. De todos los países en la final del dúo libre con una Iris ... Tió (22 años) soberbia en su papel de líder del equipo y una Lilou Lluis (18) que todavía no se lo cree. Su 'Esencia de la feminidad' brilló (282.6087) por calidez, elegancia y control, un ejercicio diferente que ejecutaron a la perfección, todos los elementos en verde y una impresión artística magnífica para superar a Italia (278.7137) y a Rusia (277.1117). Y para regresar al podio en esta modalidad doce años después, desde aquel bronce de Ona Carbonell y Marga Crespí en Barcelona 2013. España cambia el paradigma y el rumbo de la natación artística.

«Hemos salido con mucha energía y confianza. Conforme pasábamos los híbridos y figuras veía que iba todo bien», admitía Tió sin poder parar de reír con Lluis mientras las entrevistaban en zona mixta. «Hemos ido poco a poco, siguiendo el plan que teníamos y superbién. Yo no podía parar de llorar, es muy fuerte, no me lo creo. He visto el 1 y sé que tengo la medalla, pero todavía no sé... Al principio estaba muy nerviosa, pero me ha ayudado mucho la experiencia de Iris, es un orgullo nadar con ella», confesaba Lluis, que cómo se iba a creer esta medalla entre las manos. «No me esperaba esto cuando llegué a España, al CAR, no es que no entrara en mis planes un oro en dúo, es que ni llegar a un campeonato del mundo. Lo siento como que de repente, todo maravilloso», seguía la nadadora, que llegó a España por la doble nacionalidad que tiene por su padre después de que Francia, su país natal, la despachara del equipo de artística.

De aquel bajón, al ímpetu con el que salió con Tió a la piscina. Había menos dificultad que en los ejercicios de Italia y de China, por ejemplo, pero si España es líder de esta nueva artística es por ese ADN que siempre la llevó al éxito: la creatividad y la impresión artística, donde el dúo sacó tres dieces y sumó la mayor nota de todas (133.3500). Después, la compenetración, el crecimiento, la sincronía, el trabajo y la clase de Tío y Lluis, que apenas llevan entrenando una temporada, convencieron también a los jueces, con una nota de 149.2587 puntos en ejecución, solo detrás de Italia.

«Nadar con Lilou es un regalo, nos lo pasamos superbién entrenando. Es una crack, nos entendemos muy bien. El secreto de nuestro dúo es que nos estábamos riendo todo el rato, incluso antes de salir estábamos haciendo bromas. Y esa es la magia y la clave de esto», decía Tío, con el oro al cuello, segundo para ella tras el logrado en el solo, y séptimo para la delegación española. De vuelta al podio en el dúo libre desde Carbonell y Crespí en Barcelona 2013 (bronce), y por primera vez en los oros como este para un equipo que lidera Andrea Fuentes con originalidad, cariño, creatividad y emoción.

Ella fue de las que abrieron el camino, con Paola Tirados, Gemma Mengual, Carbonell... En Roma 2009 se saboreó el primer oro mundial, hasta hace una semana era también el único, con ese ejercicio del combo con Led Zeppelin de banda sonora.

Después, la tiranía rusa negó más premios en dorado, pero se mantuvo España como 'primera de los mortales'. Dieciséis platas, dieciséis bronces. en mundiales. Hasta parar la cuenta en Barcelona 2013, un año después de la salida de Anna Tarrés. Porque luego irrumpió China, a lo grande. Pero ya hubo un cambio de rumbo en los Juegos de París. De vuelta a un podio para empezar a asomar de nuevo la cabeza en las competiciones de prestigio.

Y a partir de ahí, un crecimiento hacia las alturas con el que se rompen techos, barreras mentales y récords que Fuentes quiere prolongar y mejorar, que esto es solo el inicio del ciclo olímpico.

Pero ahora esta generación de jóvenes nadadoras se lo cree, no ha vivido aquellas amarguras y ya no miran a Rusia (aunque sea con bandera neutral esta vez), a China ni a nadie desde abajo, sino desde arriba.

Por el momento, en Singapur: oros en solo libre (Iris Tió) y en dúo libre (Iris Tió y Lilou Lluis); platas en solo técnico masculino (Dennis González) y duó técnico mixto (Dennis González y Mireia Hernández), y bronces en solo técnico (Iris Tió), equipo rutina libre y equipo rutina técnica). Este viernes, opción de dos medallas más: en el dúo técnico libre (Dennis González e Iris Tió) y en la rutina acrobática del equipo, donde España parte con la segunda mejor nota de la preliminar, a poco más de un punto de China.