Buen arranque de los españoles en Royal Portrush

El Open Británico es un torneo tan tradicional que a nadie sorprende lo que se encuentra en él. Ni en cuanto a preparación de los campos ('links' naturales extremadamente duros, estrechos y rápidos) ni en el tiempo que les aguarda. En las islas saben que ... se van a medir con los elementos en contra (agua, viento y frío) y que la forma en la que mantengan la compostura va a ser clave para sacar adelante las vueltas. «Es un torneo en el que sabes que vas a firmar 'bogeys', hay que tenerlo asumido para no desesperarte», recomendaba Jon Rahm antes de empezar. Y no solo gestionó bien los dos con los que comenzó la segunda vuelta, sino que siguió con la sonrisa en la boca al reconocer que «he tenido bastante suerte en toda la ronda, pues los botes de la bola me han favorecido en los momentos clave», dijo. De manera que sacó provecho de ello y firmó un golpe bajo par (70) que le sirvió para acabar en números rojos y con buenas expectativas de cara al fin de semana.

Este mismo resultado, a tres impactos del liderato, es el que firmaron también los otros dos españoles, Sergio García y Ángel Hidalgo, aunque con distintas sensaciones. El castellonense, muy centrado y seguro en sus tiros, fue luchando contra sus propios fantasmas para no dejarse caer después de perder la buena onda de tres 'birdies' iniciales. Pero controló la vuelta y vuelve a mirar a la cara a un 'major' en el que ha sido dos veces segundo. «He trabajado muy duro para encontrar algo que me ayudase a sentirme más cómodo y pegar los golpes como los veía. Estoy mejor», reconoció entre agotado y aliviado al terminar. Noticia Relacionada Jon Rahm busca colarse en la fiesta de Scheffler y McIlroy Miguel Ángel Barbero El español llega en buena forma tras su buen final en el LIV Valderrama Mientras, el malagueño disfrutó de un 'eagle' en el hoyo 7 y vivió la experiencia de su vida, a pesar de estar casi seis horas en el campo. «Hacer bajo par en una primera ronda de un grande me deja bastante contento. Estuve muy controlado casi todo el día y eso que fue un poco complicado, sobre todo en los tres hoyos finales con viento de la izquierda. Una experiencia bastante duro». Pero muy gratificante. Sobre todo, porque se puede permitir el lujo de mirar hacia la cabeza de cara a la segunda vuelta y no a la línea de corte (actualmente +2) en la que están peleando pesos pesados como Dustin Johnson, J. J. Spaun, Jordan Spieth, Viktor Hovland o Tommy Fleetwood. Por la parte alta de la tabla ya se asoman Scottie Scheffler y Tyrrell Hatton (-3) y Justin Rose (-2), mientras que los grandes favoritos del público, Rory McIlroy y Shane Lowry, deleitaron al aguantar el tipo con uno bajo par, superando todas las dificultades que se les fueron presentando gracias a su condición de jugadores locales. GOLF – OPEN BRITÁNICO CLASIFICACIÓN: 1. J. S. Olesen (DIN), 67

1. H. Lee (CHI), 67

1. M. Fitzpatrtick (ING), 67

1. C. Beozuidenhout (RSA), 67

1. H. English (EE.UU.), 67

20. J. Rahm (ESP), 70

20. S. García (ESP), 70

20. Á. Hidalgo (ESP), 70

