Jon Rahm busca colarse en la fiesta de Scheffler y McIlroy

El Open Británico llega a Irlanda del Norte por tercera vez en las 153 ediciones de su historia. Y todas en Royal Portrush, una auténtica joya de la isla esmeralda que vio cómo Shane Lowry la masacró con una increíble tarjeta de 63 golpes en 2019. El orondo irlandés terminó ganando el torneo y le dio un giro a su carrera, justo lo que esperan hacer los 156 jugadores de 31 países presentes. Como curiosidad añadida se produce que en los últimos once torneos el ganador siempre ha sido nuevo. Desde Phil Mickelson en 2013, nadie ha sido capaz de repetir.

En el grupo de aspirantes se encuentran Scottie Scheffler y Jon Rahm. El número uno mundial llega esperanzado y en forma, tras la exhibición realizada en el PGA Championship, que le abrió la lata de los 'majors' este año después de haber saboreado ya la chaqueta verde de Augusta. «Creo que en términos absolutos de golf este es el mejor torneo que existe», declaró. Una opinión muy parecida a la que expresó el vizcaíno, que añadió que «es la prueba que todo golfista quiere tener en su palmarés». Y llega esperanzado, porque después de su última aparición en Valderrama, donde fue segundo, ha recuperado su mejor juego. «Hacía año y medio que no me sentía tan bien en un campo de golf, pegando los golpes que yo quería y haciendo una última ronda sin 'bogeys'». Esto le motiva para atacar un trono que no viene a España desde hace 37 años, cuando Seve ganó en Saint Andrews, y al que el local Rory McIlroy apunta como gran favorito.

En su partido jugarán Schaufelle y Spaun (10:58 h). Los otros dos españoles son Sergio García, con Canter y Smylie (13:20 h), y Ángel Hidalgo, junto a McCarty y Norris (14:15 h). Todo televisado por Movistar+ Golf.