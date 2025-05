Lo más destacable del último partido contra el Girona fue la extraordinaria actuación de Sorloth, capaz de marcar tres goles, saliendo del banquillo en el segundo tiempo. Y la generosidad de Julián, que le regaló el último, que podía haber marcado él. Interesan ahora sobre ... todo las altas y bajas que se van a producir en el equipo de cara al Mundial de Clubes y a la próxima temporada, que en el Atleti se antojan muchas, para empezar con jugadores que acaban contrato y saben no serán renovados, como Azpilicueta (¡qué pena no haberlo fichado cuando tenía veinte años!), Witsel o Reinildo. Correa y Griezmann son una incógnita.

Aun a sabiendas de que seguramente habrá en la dirección deportiva personas más preparadas y con mayores conocimientos futbolísticos que quien esto escribe y que ya estarán trabajando para mejorar la plantilla del futuro, me voy a permitir hacer algunas consideraciones al respecto. Se necesita un lateral derecho (el titular, Llorente, no lo es y también se especula con la marcha de Molina). He leído que Areso está aplazando su decisión de aceptar la oferta del Athletic de Bilbao porque espera la del Atleti. ¡Por favor, que fichen ya a este magnífico lateral navarro!

Parece que se busca un nueve puro para acompañar a Julián Álvarez (suenan Gyokeres y Darwin Núñez). Bienvenido cualquier buen jugador en el puesto que sea, pero ese precisamente parece muy bien cubierto por Sorloth: 20 goles y siendo sobre todo suplente. Veremos qué centrocampistas acaban llegando. Ojalá fichen a un buen medio centro, pieza clave en cualquier equipo. Y ojalá no incluyan en la operación a Roro Riquelme, junto a Barrios actualmente nuestro mejor canterano.

Miguel Ángel Gil quiere vender el club, por lo que trabaja desde hace tiempo para estar en le élite mundial y obtener así pingües beneficios. Moneda al aire, que no se sabe si saldrá cara (Manchester City) o cruz (Valencia). El fútbol es cada vez más, aparte de un espectáculo y un sentimiento para los que lo tenemos, un negocio multimillonario. Sería deseable que el futuro comprador fuera madrileño o al menos español, para que viniera enseñado. Por desgracia, no nos consta que Amancio Ortega sea un forofo colchonero y quiera invertir en el fútbol.