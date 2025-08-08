Suscribete a
22 atletas españolas aguardan los resultados de sus tests de género

En el reciente Campeonato de España de atletismo las deportistas se sometieron a las pruebas, cuyo veredicto recibirán la próxima semana de forma confidencial

Sebastian Coe: «Antes de los Mundiales habrá tests que confirmen que todas las que compitan sean biológicamente mujeres»

Las balas naranjas: el relevo español femenino en el Campeonato de Europa por equipos
Las balas naranjas: el relevo español femenino en el Campeonato de Europa por equipos RFEA
Ignacio Romo

Se confirmó la noticia que avanzó Sebastian Coe en ABC el mes pasado. El presidente de World Athletics, en el transcurso de una entrevista concedida a este diario en Londres anunciaba que se iban a poner en marcha los tests de femineidad con carácter ... inmediato. «Sí. Vamos a hacer los tests antes de los Mundiales de Tokio para confirmar que todas las atletas que compitan allí sean biológicamente mujeres», sentenciaba en la entrevista.

