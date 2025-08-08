22 atletas españolas aguardan los resultados de sus tests de género

Se confirmó la noticia que avanzó Sebastian Coe en ABC el mes pasado. El presidente de World Athletics, en el transcurso de una entrevista concedida a este diario en Londres anunciaba que se iban a poner en marcha los tests de femineidad con carácter ... inmediato. «Sí. Vamos a hacer los tests antes de los Mundiales de Tokio para confirmar que todas las atletas que compitan allí sean biológicamente mujeres», sentenciaba en la entrevista.

El pasado fin de semana, con ocasión de los Campeonatos de España de atletismo (disputados en Tarragona) un total de 22 atletas, la élite de la élite, se sometieron a las pruebas. Se trata de un simple 'raspado' (hisopado) de la mucosa bucal en la cara interna de la mejilla. Un bastoncillo con una torunda de algodón en la punta basta para recoger células de la mucosa para su posterior análisis cromosómico. Si se detecta la presencia del cromosoma 'Y', se determina que la atleta no es biológicamente femenina y World Athletics impediría su participación en las competiciones de mujeres. En el caso de las atletas transgénero la postura de World Athletics es muy clara, como señalaba el propio Coe a este diario: «En este aspecto no hemos cambiado. Nuestra posición es tajante. En atletismo no vamos a permitir que las atletas transgénero compitanen categoría femenina».

Raúl Chapado, presidente de la Federación Española, indica a ABC que «los resultados de los tests, de acuerdo con la normativa de World Athletics y con la Ley de Protección de datos que hay en España, no los conoceremos en la Federación Española ni debemos conocerlos. Los recibirá cada una de las atletas de forma confidencial. Ellas deberán guardarlo y, cuando se lo requieran desde la federación internacional, subirán estos resultados a una plataforma que estará encriptada». Se estima un período de unos 12 días para conocer estos resultados por lo que será a finales de la semana que viene cuando las atletas tendrán el dictamen de las pruebas.

No todas las atletas han recibido los tests con los brazos abiertos. Marta Pérez, actual plusmarquista española de los 1.500 metros, ha declarado a la revista Runner's World que la prueba le parece «algo muy invasivo porque es algo que yo nunca me haría si no fuera atleta». La mediofondista soriana se muestra preocupada por las consecuencias sociales que podría tener la aparición de un resultado cromosómico no femenino. «Se pueden hacer comentarios por detrás, del tipo 'yo ya sabía que era un tío'. Pienso en países africanos, pero también en Hungría o Italia. O en España mismo. Y eso ni siquiera es así, porque hay que pensar en el espectro que va desde un resultado de cromosomas XY de un género masculino a otro de cromosomas XX y género femenino» concluye Pérez, que une a su condición de atleta la de médico.

El doctor López Capapé, traumatólogo y médico especializado en atletismo, está a favor de los tests. «Creo que es muy positivo que se hagan pruebas genéticas. Estamos en 2025 y es normal que podamos regular y controlar todo más para conseguir una competición más justa». Capapé avisa de que habrá resultados no esperados: «Creo que habrá sorpresas como casos de hermafroditismo y otras alteraciones del fenotipo, hormonales, que deben manejarse con delicadeza y, sobre todo, privacidad».

La cuestión del género de las atletas ha estado sobre la mesa desde hace 16 años por el caso Semenya. La mediofondista sudafricana, a la que se obligó a reducir sus tasas de testosterona durante años para poder competir en categoría femenina, recibió el mes pasado una sentencia a su favor por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que estimó que «no contó con un juicio justo». Semenya nació con un «desarrollo sexual diferente» que le hacía producir más hormona sexual masculina que el resto de las mujeres.

Otro médico del atletismo, el doctor Juan Manuel Alonso, ex jefe médico de World Athletics, explica a ABC que «el sexo biológico es un factor diferenciador crucial para garantizar la equidad en la competición femenina. La participación de atletas nacidos varones (por ejemplo, mujeres transgénero) y atletas DSD (Diferencias en el Desarrollo Sexual) con cromosomas XY en el deporte femenino es una preocupación creciente porque en estos atletas los testículos generan testosterona y esto otorga ventajas atléticas, incluso aunque hubieran sido identificadas como mujeres al nacer. No se trata de 'vigilar los cuerpos femeninos' sino de realizar pruebas genéticas dentro de un marco ético y con un seguimiento integral».

Carlota Castrejana, excampeona europea triple salto, considera que es «un nuevo paso firme y valiente de World Athletics para proteger el equilibrio de la competición femenina en el atletismo de élite». «Se trata de un test que se enmarca dentro de las reglas de elegibilidad con mecanismos claros de protección, confidencialidad y respeto a los derechos fundamentales», sentencia.