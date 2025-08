Jordan Díaz, oro y dudas en su regreso

Ya no luce los colores azulgranas del Barcelona, sino el mismo amarillo chillón patrocinado que pasea Armand Duplantis por todas las pistas. Una indumentaria de estrella mundial. También se ha hecho filigranas en el pelo, pero en lo demás, Jordan Díaz parece el mismo que ... se coronó hace poco más de un año en los Juegos de París. Aquella fue la última vez que se le vio en un estadio de atletismo hasta ayer, cuando regresó en Tarragona de forma fugaz para coronarse campeón de España de triple salto después de un único intento, en el que se fue hasta los 17,16 metros.

Su presencia en el estadio Natalia Rodríguez era uno de los grandes reclamos de los Nacionales, sobre todo después de que el atleta de origen cubano fuera retrasando una vez tras otra su reaparición. Pero a la hora de la verdad, su concurso apenas duró unos segundos, porque solo participó en la primera ronda. Con una carrera más corta de lo habitual y frenando en la batida para evitar riesgos, Díaz logró un salto más que suficiente para superar con holgura a todos sus rivales. Salió contento del foso después de esa tentativa y permaneció junto a ellos hasta el final, pero no se animó a un segundo test.

Este primer y único salto del año coloca ya al español entre los 15 mejores atletas del ranking mundial, un buen síntoma para pensar en su presencia en el Mundial de Tokio, el gran objetivo de la temporada. «Ha sido raro. No he saltado ni en entrenamientos y tenía incertidumbre. Estoy contento por la marca, que es relativamente buena para pensar en el Mundial. Me molesta no haber hecho más saltos, pero tengo que escuchar a mi cuerpo», dijo Díaz en Teledeporte.

En un estado de forma estratosférico se vio a Mohamed Attaoui, campeón del 800 masculino después de un ataque brutal a falta de casi 300 metros que no le pasó factura. El cántabro se impuso en 1:46.22 por delante de Mariano García, que asegura plaza mundialista. En esa misma distancia, pero en categoría femenina, llegó el primer título nacional de Rocío Arroyo, sorprendente líder española del año tras correr en 1:59.18 en el Mundial sub-23, donde logró la medalla de plata. En Tarragona se impuso en 2:01.01 por delante de Daniela García y Lorea Ibarzábal.

Y por orden de brillo, el podio lo cerrarían Quique Llopis, imponente en la final de los 110 metros vallas bajando por primera vez su carrera de los 13 segundos (12.98, aunque con viento no legal de 2,3 m/s) y Jaël Bestué, de nuevo campeona en el 200 femenino con una marca de categoría: 22.46.

El 1.500, para Ben y Guerrero

En la matinal de este último día se decidieron las dos finales del 1.500, que sin ser esta vez la prueba reina de los campeonatos exhibieron un buen nivel. El oro masculino fue para Adrián Ben, que se impuso en una carrera lenta (3:41.25) a Carlos Sáez y Pol Oriach. En la prueba femenina se impuso Esther Guerrero (4:12.53), triunfadora en el ya habitual duelo ante Marta Pérez y Águeda Marqués.