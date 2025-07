Sebastian Coe: «Antes de los Mundiales habrá tests que confirmen que todas las que compitan sean biológicamente mujeres»

Lord Sebastian Coe recibe a ABC en las tripas del estadio Olímpico de Londres. Es una instalación magnífica, herencia de los Juegos de 2012 que él parió, y donde ahora el West Ham United disputa sus partidos de fútbol y el atletismo celebra su cita ... anual, con 60.000 almas ruidosas entregadas al atletismo, en la Diamond League. Coe (Londres, 29 de septiembre de 1956) mantiene una buena forma física a sus 68 años y enfrenta sus dos últimas campañas como presidente de World Athletics con ganas de innovar en atletismo. La charla deja una cierta sensación de que su derrota en las elecciones al Comité Olímpico Internacional le ha dado una fina capa, como un barniz de ironía, que se solapa con su fino, habitual, humor inglés.

-¿Cómo está el atletismo?

-Está en un buen momento. Nunca he sido tan optimista acerca del futuro del atletismo. La calidad de nuestros atletas es impresionante. Antes sólo hablábamos de un atleta, ahora tenemos un gran grupo de estrellas. Y en categoría femenina estamos viendo que se convierten en un reclamo de taquilla, llenan las gradas.

-¿Se puede decir que ha desaparecido ya la tristeza 'post Usain Bolt'?

-Sí. A ver, Bolt va a quedar siempre como uno de los más grandes.

-¿Cree que ha sido el atleta más grande de la historia?

-En velocidad, sí. Pero, yo soy historiador y no puedo olvidarme de Jesse Owens, de Zatopek, de Blankers-Koen, de Gebrselassie… el atletismo no es un sólo deporte, somos muchos deportes en uno. Ahora bien, Bolt ha sido quizá la figura con más llegada al público porque triunfó ya en los tiempos de las redes sociales.

-Vivimos ahora en la locura de las nuevas zapatillas de maratón, que han pasado a costar 500 euros. ¿Está llegando este dinero de vuelta al atletismo?

-¡Yo batí mis récords del mundo con unas zapatillas Nike que costaban 24 libras! Creo que no debemos infravalorar el papel que juegan los fabricantes de zapatillas en nuestro deporte. Este dinero sí tiene un retorno para los atletas, de forma directa e indirecta. Pero no tenemos que obsesionarnos con las nuevas zapatillas. Anoche estuve conversando dos horas con el entrenador de Noah Lyles. Estuvimos hablando de los métodos de entrenamiento, de los retos. Y no hablamos de zapatillas. A mí no me entusiasma tanto esto de las nuevas tecnologías de las zapatillas. Creo que poner todo el foco en las zapatillas es menospreciar el trabajo de los buenos entrenadores.

-¿Y por qué han mejorado tanto los cronos en 1.500 metros este año?

-Esto va por ciclos. Hubo un estancamiento y ahora está avanzando mucho. Me gusta.

-Se habla de que muchos atletas toman bicarbonato…

-A comienzos de los años setenta ya se hablaba del bicarbonato, jajaja, no sé, la verdad, no soy bioquímico.

-¿Cómo recuerda sus años de atleta, su rivalidad con Ovett? ¿Mantienen una buena relación?

-Sí. Bueno, él vive en Australia. Tengo más relación con Cram o con Daley Thompson, que es mi mejor amigo en el atletismo. La rivalidad es muy importante, es lo que alimenta la taquilla, como Ingebrigtsen-Kerr o McLaughlin-Bol. Y yo las fomento.

-¿Qué cambios van a llegar en el futuro?

-El año que viene tenemos los 'Ultimate Championships' en Budapest: será una competición innovadora y que nos permitirá entender mejor lo que el público pide. Seguimos evaluando cambios como el de una zona libre de batida para el salto de longitud…

-¿Cree que se pondrá en práctica lo de medir desde la huella de batida?

-No lo sé.

-¿Cuál es su opinión personal?

-No tengo una opinión personal. Estamos investigándolo y probando diferentes superficies. Hay un 32% de intentos que no son válidos y eso al público no le gusta.

-¿Cree que el atletismo perderá pruebas en los Juegos Olímpicos?

-Los Juegos son complicados, dependemos de lo que decide su Comité de Programación. Ellos deciden que algunas pruebas desaparezcan, nos lo comunican y nosotros ahí no tenemos mucho que opinar. No es el método más democrático.

-¿Qué futuro tiene la marcha?

-En los Mundiales hemos asegurado su futuro. Luego llegó lo de los relevos mixtos, que fueron impuestos por el Comité Olímpico. A Thomas Bach nunca le gustó la marcha, lo decía abiertamente. Yo lo que digo a la gente de la marcha es que si tu país es bueno en esta especialidad, pues intenta que tus representantes en el Comité Olímpico la defiendan.

-¿Volverán los encuentros de atletismo entre naciones?

-A mi me encantaban. Competí muchas veces en ellos, incluso batí récords del mundo. El calendario no da para tanto y las federaciones nacionales han cambiado. Tristemente, sólo queda el Suecia-Finlandia, que es muy popular.

-El reciente dopaje de Chepngetich en maratón… ¿Cuál es su opinión?

-Estas cosas suceden, aparecen casos de dopaje. Para mí un solo positivo siempre es demasiado. Sobre el caso de Ruth en concreto no voy a comentar nada porque el proceso sigue su curso. Pero yo siempre digo que es mejor pasar vergüenza de vez en cuando por un caso puntual y que cuando un gran atleta es cazado, eso significa que este deporte no respeta ningún nombre, por muy importante que sea, a la hora de luchar contra el dopaje. El trato es igual para todos.

-Hay más de 140 atletas kenianos sancionados ahora mismo… ¿Puede haber una sanción global para toda Kenia por dopaje como con Rusia?

-A ver, son circunstancias muy diferentes. No quiero minimizar el reto que tenemos en Kenia, yo mismo convencí a su gobierno para que invirtiera 25 millones de dólares en luchar contra el dopaje. Y cuando esto se hace, pues lógicamente, se descubren más positivos. Si no sales a pescar, pues no pescas peces. Pero es diferente al caso de Rusia. El dopaje en Kenia es multifactorial. Hay atletas kenianos por todo el mundo, no sé, con acceso a farmacias, estructuras de entrenadores… Lo de los rusos era diferente. Nadie piensa que el gobierno de Kenia fomenta el dopaje. Y en Rusia sí se hacía: era un dopaje patrocinado por el Estado.

-¿Cómo está Rusia ahora?

-La sanción se extendió por lo de Ucrania. Pero ahora tienen una nueva generación de entrenadores jóvenes y quieren retornar a la competición internacional y de forma limpia. Lo creo de verdad y los apoyaremos.

-Un atleta español, Katir, fue sancionado por dopaje y la sanción aún está en estudio.

-Esta pregunta no la puedo responder. Esto lo lleva la Unidad de Integridad. No sé nada sobre el caso, ni debo saberlo.

-Su derrota en las elecciones del COI ¿aún le afecta?

-Mire, yo no soy muy bueno en lo de mirar por el retrovisor. Ya no pienso mucho en ello y la presidenta Coventry tiene todo mi apoyo. Estoy feliz de que ganara Coventry, me llevo muy bien con ella. Y, ojo, es muy importante que la presidenta sea una deportista, una persona que sabe lo que es haber estado en los vestuarios.

-¿Cree que su decisión de dar premios económicos en los Juegos le hizo perder votos?

-Posiblemente. Pero yo no soy de cambiar mis valores, ni mis posiciones. Ni en el tema de los premios, ni en lo de Rusia, ni en los deportistas trans.

-Usted fue el gran enemigo de Madrid, en 2012. Nos derrotó y no tuvimos Juegos. ¿Qué recomienda a la ciudad?

-Que se centren en el porqué, más que en el cómo. Lo importante es el propósito. Y hay que comunicarlo bien a la gente local.

-Donald Trump ha demandado al Estado de California por permitir competir a atletas trans en pruebas femeninas. ¿Cómo está la posición de World Athletics?

-No ha cambiado. Es clarísima. En atletismo no vamos a permitir que las atletas transgénero compitan en categoría femenina.

-Se habla también de tests de femineidad para este año…

-Sí. Vamos a poner en marcha tests antes de los Mundiales de Tokio que confirmen que todas las mujeres que compitan allí sean biológicamente mujeres.

-Le quedan dos años de presidente. ¿Después qué?

-He aceptado un puesto en el ayuntamiento de Manchester para dirigir la construcción del nuevo estadio del United en Old Trafford. Eso me ilusiona.

-Usted es seguidor del Chelsea…

-Sí. Y aún voy a los partidos. ¡Hemos ganado bien el Mundial!

-A ver si ahora le va a tocar decir en Manchester que es del United…

-Eso jamás. Un seguidor de fútbol nunca se creería eso.