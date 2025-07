Andrea Fuentes, entre el orgullo, el vértigo y los nuevos retos

Aterriza la delegación de natación artística y empieza unas vacaciones bien merecidas. Un tiempo para disfrutar, celebrar y empezar a entender qué es lo que han hecho estos últimos días en el Mundial de Singapur. En las maletas, nueve medallas: tres oros (solo, dúo libre ... y dúo mixto libre), dos platas (solo técnico masculino y dúo mixto técnico), cuatro bronces (solo técnico, equipo técnico, equipo acrobático, equipo libre) que convierte a este en su mejor campeonato del mundo. Por ahora.

Se ha roto una barrera, física, psicológica, de acrobacias y confianza. Se le ha dado la vuelta a este deporte en el que todas saltaban al agua pero siempre ganaban las rusas, y desde su ausencia por la guerra de Ucrania, siempre ganaba China. Hasta que llegó este grupo de jóvenes nadadoras que habían admirado a sus predecesoras, pero no sintieron su frustración, y volaron libres de esas cargas y resultados previos. Como resultado, una explosión de arte, emoción, madurez y magia que ha puesto la historia del revés. «Ha sido abrumador y da un poco de vértigo. Vamos a disfrutarlo porque esto no estaba en el plan», concedía Andrea Fuentes el último día, porque tenía claro que quería alcanzar este nivel, pero no tan pronto, con los Juegos de Los Ángeles 2028 como colofón.

Pero ya en 2025, se suma el primer oro en solitario, con una Iris Tió que creció con las directrices de Mayuko Fujiki y ha desplegado las alas con Fuentes. Se suma el primer hombre en un podio mundial en una prueba colectiva, Dennis González con el bronce del equipo libre. Se suma la primera medalla en la rutina acrobática. Se encuentra al inicio del ciclo olímpico el camino perfecto para alcanzar las estrellas. Con los dos pilares, Tío y González, y Fuentes en el centro de está vorágine, que llegó en septiembre, recogió los cimientos del trabajo del grupo anterior, que ya recuperó un podio de los grandes, bronce olímpico en equipo, y revoluciona al personal en este primer Mundial a sus órdenes.

Órdenes que se alejan del todo de aquellas que recibió ella cuando era nadadora y se construyen desde el arropar, el confiar, el entender, el dejar ser. «El primer día que vine lo dije: 'El miedo va más rápido, pero el amor llega más lejos'. Y creo que estas chicas querían sentirse respetadas y amar al deporte de nuevo. Necesitaban encontrarse de la mejor manera que se podrían encontrar y es siempre con optimismo y con ganas de ser tu mejor versión; sin negatividades, sin faltas de respeto, solo siendo ellas mismas», comentó la seleccionadora como cierre al campeonato. Así lo confirmaba Tió, nombrada mejor nadadora por la Federación Internacional de Natación, en una charla con ABC: «Le gusta hablar con nosotras, conocernos y sin juzgar para que nos expresemos al cien por cien. Me ha dado mucha confianza. Y por eso he salido así en este Mundial, sin miedo». Ni a las chinas ni a las rusas ni a ningún otro país.

«A Iris quería descubrirle quién era. Que no era ni Gemma Mengual ni Ona Carbonell, que ella era ella. No ha habido ningún otro truco, ni la hemos entrenado más. Solo le he dicho que es increíble y se lo ha creído porque es verdad. Ha abierto la mente y ha sido ella misma», explicaba sobre este crecimiento poderoso de la barcelonesa. «Es de otro planeta. Es el elegido para hacer historia para España y para este deporte. Llevaba el último año y medio con muchas lesiones y tenía muchas ganas de conocerlo. Es mucho mejor de lo que yo creía y me encanta haber desatado esa bestia. Es muy carismático y está aportando muchísimo», reconoció del nadador que sufrió acoso por haber elegido esta disciplina y responde ahora con un oro, dos platas y dos bronces.

«Ya tengo ideas nuevas»

Nueve medallas que rompen la tradición de este deporte, y un éxito sin precedentes que hay que aprender a gestionar, y crea en la seleccionadora una gran responsabilidad. Pero que asume con gusto, motivación y nuevas ideas para seguir en esta senda. «Ahora viene el reto de seguir mejorando, de tener claro que a partir de aquí, todo lo que sea menos de oro ya va a ser una presión increíble. De buscar objetivos nuevos para que sigan creciendo. He visto mucho margen para progresar. Tengo como unas siete ideas más. Me da mucha energía para innovar para este deporte. Me encanta la incertidumbre, el caos, las emociones fuertes; me encanta la estrategia, ver qué es mejor, si añadir más dificultad, más expresión, más altura. Cambiar y demostrar la valentía que tenemos. No está todo escrito». Como ese oro de Tió en solitario, y con el equipo con margen para acercarse más aún a Rusia y China.

Había talento, esfuerzo, aspiraciones, cimientos sólidos, y con Fuentes se ha multiplicado la confianza, la improvisación, la libertad, la creatividad, las locuras; se han añadido Lady Gaga, Led Zeppelin, acrobacias nunca vistas. Porque Fuentes fue una nadadora excepcional (un oro mundial, en combo, tres platas olímpicas y siete mundiales, un bronce olímpico y ocho mundiales), pero sufrió esa barrera mental que ahora sus pupilas rompen de una patada. «Siempre he querido un equipo con el que hacer realidad lo que imaginaba que podía pasar, y no lo había tenido hasta ahora». Rotas las cadenas, ahora, a volar.