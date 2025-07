Iris Tió: «Otros países no tienen la magia española para sacar la emoción»

En una casa llena de música, Iris Tió (Barcelona, 22 años) probó el violín, el piano, el clarinete, pero a ella le gustaba crear las notas y las emociones con el cuerpo. De un padre clarinetista (Enric), una madre violinista (Laia), un abuelo pintor y ... una abuela pionera en música electrónica (Mercé), una campeona del mundo en natación artística, y por triplicado (solo libre, dúo mixto libre, dúo libre), además de tres bronces. Se enamoró de la artística tras ver a Gemma Mengual en el Mundial de 2009, se inició con nueve años en el Kallípolis con Anna Tarrés; Mayuko Fujiki la hizo debutar en un Europeo como solista con 15, y con 22 es ya historia, primera española en lograr un oro mundial en solitario. Su grandeza también se nota en los detalles, pues atiende a todos los medios, muchos, con paciencia y sonrisa, a pesar del cansancio, antes de apoyar al equipo en la final.

🥇HISTÓRICA MEDALLA DE ORO DE IRIS TIÓ



🏊‍♀️La española se proclamó campeona del mundo en el solo libre del Mundial de Singapur



Logró una nota de 245.1913 ¡IMPRESIONANTE!https://t.co/ujoermZaIF a través de @rtve pic.twitter.com/gJWxpDDLPr — Teledeporte (@teledeporte) July 22, 2025

-¿Como va el cuerpo después de toda esta semana?

-Estoy cansadísima, la verdad. Ha sido un Mundial muy intenso. He competido hasta diez veces, entre semis y finales. Pero ha sido muy satisfactorio. Que de las seis pruebas en las que me he presentado, haya sacado medalla, y tres de oro... no puedo estar más contenta.

-¿No eran inalcanzables los oros en artística? Llega usted y tres de golpe. ¿Siente que le ha dado la vuelta a este deporte?

-Este deporte ha cambiado mucho con el nuevo reglamento, desde hace unos poquitos años. Creo que gracias a esto, hemos hecho posible el conseguir estas medallas. Y esto es fruto del trabajo de estos años dentro y fuera, porque ahora la natación artística es más estratégica, en la que tienes que pensar más y valorar qué te compensa más: añadir más dificultad en los ejercicios o más impresión artística. El trabajo es también encontrar esa balanza. Y hemos acertado de pleno en estos Mundiales; y de ahí que hayan llegado estos oros.

-Andrea Fuentes fue una de las mejores nadadoras y aun así se quedó sin destronar a las rusas, por ejemplo. ¿Era quizá también una barrera mental?

-Andrea cuando llegó lo que nos decía era que no hay nada imposible. Que soñar es gratis, que hay que trabajar para conseguirlo. Nos transmite mucha confianza y es muy lista porque sabe sacar lo mejor de nosotras y del equipo. Esa filosofía de luchar hasta el final y buscar la manera perfecta de es lo que nos ha llevado hasta aquí.

Noticia Relacionada España redondea el mejor mundial con el bronce en la rutina acrobática de equipo Laura Marta Las acrobacias a ritmo de Lady Gaga cierran con el tercer puesto, tras China y Rusia, el campeonato para la natación artística nacional (nueve medallas, tres de ellas de oro)

-Ustedes tienen ejercicios menos difíciles, pero lo superan con creces con la expresión artística, ¿cómo se entrena ese aspecto que es más de dentro que de repeticiones?

-Es un punto fuerte que tenemos en España desde siempre. Se nos ha dado muy bien ser creativas y crear coreografías originales que nunca se han visto. Y ha sido explotar esto que tenemos dentro de esta sangre española, por así decirlo. Otros países, como China y Rusia, son quizá más cuadriculados, no están acostumbrados a sacar la emoción de esta manera, que es lo que más llega. Y nosotras queremos aprovecharnos de este punto superior que tenemos en este aspecto.

-¿Cómo se trabaja eso en el agua?

-Andrea a veces nos pone música y nos dice: 'improvisad, haced lo que os salga, da igual, lo que sea'. Y estamos en el agua así, sin pensar, hasta que dice: 'Eso, perfecto, eso es lo que quiero'. Porque lo que sale de dentro es lo que queda mejor, lo que llega más.

-Nueve medallas hacen que España sea ahora la referente. Va a hacer que los demás países crezcan en este ciclo hasta Los Ángeles 2028, ¿no?

-Seguro que suben el nivel. Pero es lo que siempre decimos: ellas no tienen esta magia para hacer la artística tan buena que hacemos nosotras, sacando la emoción. Se dedican a subir la dificultad y a ejecutar lo mejor posible. Pero nosotras intentamos hacer lo otro, lo que sabemos hacer mejor, lo que nos hace tan buenas, y lo explotamos al máximo. Es algo que ellas no pueden sacar así de fácil.

-Así que también hay margen de mejora en ustedes.

-Lo difícil es esa parte artística. Y si tenemos que mejorar subiendo la dificultad, lo haremos. Porque eso sí se puede entrenar más. Lo otro no.

-Tres oros y sus padres en la grada...

-Me encanta tenerlos cerca me motivan mucho, me dan mucha tranquilidad. Antes de competir, quedar con ellos en una cafetería es guay. Me recuerdan quién soy, de dónde vengo. Y me ayuda con los nervios, a no salir tan nerviosa.

-¿Con qué palabras definiría la natación artística española?

-Arte, compañerismo y alegría.

-¿Se puede copiar el estilo español?

-No, no se puede copiar. Somos así.

-¿Qué tiene Fuentes, con la que logra su mejor actuación, por ahora?

-A Andrea le gusta mucho hablar con nosotras, conocernos y sin juzgar para que nos sintamos bien nos podamos expresar al cien por cien. A mí personalmente es me ha dado mucha confianza. Y por eso he salido así en este Mundial, sin miedo.