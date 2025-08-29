Suscríbete a
FEria de Almería

De un coloso intratable llamado Ventura a la torerísima inspiración de Aguado

Diego, 'sheriff' a caballo, forma un auténtico lío en una faena en la que un pinchazo frenó el rabo; Pablo se inventa una pieza de sabor y saber en una blanda y deslucidísima corrida del Pilar

Pablo Aguado: «El toro es una constante cura de humildad»

Diego Ventura y Pablo Aguado salen a hombros en la corrida mixta que cerraba la feria
Diego Ventura y Pablo Aguado salen a hombros en la corrida mixta que cerraba la feria Arjona
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Almería

Qué ambientazo lucía Almería, una plaza recuperada bajo la batuta de Garzón. Más de tres cuartos de entrada pese a la yincana que supone acceder a los tendidos altos. Pero ojo al bajar: sálvese quien pueda... Gradas y más gradas sin escalera, convertidas en ... mesas con las almohadillas como manteles durante la merendola. De mano en mano pasaban las pistolas, no las de Tabernas, sino esas barras de pan que se venden por miles estos días de feria. El baile de la mandíbula comenzó antes de lo previsto por la ruina ganadera de la parte inicial, en la que solo se salvó el ejemplar para rejones de Guiomar, al que Diego Ventura arrancó una oreja.

